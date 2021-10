Zuckerberg rebate acusações e diz que empresa não prioriza lucro sobre segurança dos usuários

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, publicou na noite desta terça-feira (5) um longo texto em seu perfil na rede social, no qual comenta a queda dos serviços do grupo. Ele também se defende de acusações sobre como a companhia teria lidado com informações de que suas redes prejudicam a imagem que adolescentes têm de si próprios.

Segundo o executivo, a mensagem foi enviada para os funcionários da companhia. Nela, afirmou que as acusações de que a empresa prioriza o lucro sobre a segurança e o bem-estar dos seus usuários não são verdadeiras. Também disse que a maioria dos colaboradores não deve perceber como a imagem da empresa tem sido retratada de forma equivocada.

Sobre a queda nos serviços, ocorrida nesta segunda-feira (4), ele disse que foi a pior falha em anos e que a empresa passou as últimas 24 horas avaliando como fortalecer seus sistemas contra esse tipo de problema.





"A preocupação mais profunda com uma interrupção como essa não é quantas pessoas mudam para serviços da concorrência ou quanto dinheiro perdemos, mas o que isso significa para as pessoas que dependem dos nossos serviços para se comunicar com seus entes queridos, administrar seus negócios ou apoiar suas comunidades", disse.

Zuckerberg disse que é difícil para os funcionários ver a cobertura que a imprensa faz sobre o grupo, pois não refletiria a empresa que eles conhecem. O executivo se referia às denúncias de que o Facebook sabia que seu conteúdo prejudicava crianças e adolescentes, fazendo-as sentirem-se piores sobre si mesmas, e que não teria agido para resolver o problema.





A maior parte do pronunciamento foi sobre esse caso. Ele listou medidas que, na sua opinião, provam que isso não é verdade, como o fato da empresa se preocupar em fazer pesquisas sobre a percepção que esse grupo tem das redes, e ter ferramentas pelas quais os pais podem controlar o conteúdo que os filhos acessam.





"Tenho orgulho de tudo o que fazemos para continuar construindo os melhores produtos sociais do mundo e sou grato a todos vocês pelo trabalho que realizam aqui todos os dias", afirmou.