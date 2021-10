Internautas percebem instabilidade no Whatsapp, Instagram e Facebook nesta segunda

Usuários das redes sociais Facebook e Instagram e do aplicativo de troca de mensagens Whatsapp passam a relatar dificuldades problemas nesta segunda-feira (4), após as 12h, de acordo com o site de monitoramento Down Detector.

As notificações para o Instagram começaram a subir às 12h33, com 922 reclamações contabilizadas, chegando a 14.500 às 12h46.

Para o Whatsapp, os avisos ao Down Detector começaram a disparar às 12h19, saltando para 14.402 12h34 e chegando a 52.570 às 12h49.





Usuários do Facebook começaram a perceber a instabilidade às 12h36, com 1.858 notificações, com pico de 7.629 às 12h51.

O site também apontou grande volume de reclamações de internautas sobre os serviços da Vivo, do Nubank e do Banco do Brasil, também a partir das 12h, aproximadamente.