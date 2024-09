Despesas com turismo crescem quase 80% após pandemia; veja estados onde brasileiro gasta mais

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Em retomada após a pandemia, os gastos turísticos nas viagens nacionais com pernoite alcançaram R$ 20,1 bilhões em 2023, indicam dados divulgados nesta sexta-feira (13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).







O montante teve um salto de 78,6% na comparação com 2021, o ano anterior da série histórica. Na ocasião, os gastos haviam despencado a R$ 11,3 bilhões, sob impacto das restrições a viagens na crise da Covid-19.



Os dados integram um módulo da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). O levantamento não foi realizado em 2022 porque não houve renovação do convênio do IBGE com o Ministério do Turismo à época, segundo o instituto.

"A pandemia de Covid-19 influenciou significativamente os padrões de turismo nos anos de 2020 e 2021, com redução acentuada no número de viagens. Em 2023, observou-se uma recuperação, com 19,8% dos domicílios reportando viagens, em contraste com 13,9% e 12,7% nos anos pandêmicos", afirmou o IBGE.



A pesquisa também estima o gasto por pessoa nas viagens nacionais com pernoite. Por dia, essa média foi de R$ 243 no Brasil em 2023, acima dos R$ 233 do ano anterior.

Entre as unidades da Federação, o destino com o maior gasto médio por dia foi Alagoas: R$ 366. Distrito Federal (R$ 342) e Rio de Janeiro (R$ 332) apareceram na sequência.



O Amapá, por outro lado, foi o destino com o menor gasto médio (R$ 111), seguido por Pará (R$ 151) e Amazonas (R$ 153) -veja lista abaixo.

William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE, associou os resultados a questões de oferta e demanda. Ele avaliou que locais com gastos maiores têm tradição turística e costumam atrair visitantes, o que pode pressionar os preços.



"Alagoas é um um estado altamente turístico, com muitos resorts. O Distrito Federal, quem costuma viajar, sabe que não é barato. Os hotéis são caros. O Rio de Janeiro é referência de turismo no Brasil", disse.

A Pnad também levantou informações sobre o setor em 2019, antes da pandemia. O IBGE, contudo, desaconselha a comparação direta desse período com os demais da série (2020, 2021 e 2023) devido a mudanças no intervalo da coleta das informações ao longo dos três últimos anos.



GASTO DIÁRIO POR PESSOA EM VIAGENS NACIONAIS, SEGUNDO DESTINO, EM R$



Alagoas - 366

Distrito Federal - 342

Rio de Janeiro - 332

Ceará - 321

Pernambuco - 308

Mato Grosso - 282

Santa Catarina - 277

Bahia - 277

Rio Grande do Norte - 272

Nordeste - 266

São Paulo - 262

Espírito Santo - 260

Sudeste - 259

Sul - 253

Centro-Oeste - 252

Rio Grande do Sul - 246

Paraná - 243

Brasil - 243

Goiás - 229

Mato Grosso do Sul - 229

Tocantins - 222

Rondônia - 222

Acre - 219

Piauí - 210

Paraíba - 206

Minas Gerais - 204

Sergipe - 203

Roraima - 170

Maranhão - 165

Norte - 165

Amazonas - 153

Pará - 151

Amapá - 111

Fonte: IBGE

