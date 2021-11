Conheça as características do signo de sagitário

Aventureiros e ousados? É como são conhecidos os nascidos de 22 de novembro a 21 de dezembro.



Chamados de aventureiros do zodíaco, as pessoas de sagitário geralmente espalham positividade por onde passam. São muito sociáveis, assim, têm facilidade para fazer amizades e mantê-las. Sabem conversar sobre tudo, e amam de coração aberto quem está à sua volta.





É perfil de quem realmente vivem a vida com intensidade. Entretanto, Júpiter, o planeta regente de sagitário, representa tudo que é grande, melhor e volumoso. E o excesso pode ter efeitos adversos, como gastar dinheiro demais em coisas desnecessárias.





No amor, os sagitarianos não gostam de relação parada. Sabem o que não querem e podem se entediar facilmente em um relacionamento. Caso conheça um parceiro que seja igualmente livre e apaixonado, aí há chances de construir uma relação sólida e duradoura.

E, para saber como conquistar os nativos de sagitário, o Astrocentro listou as principais características deste signo. Veja:





No trabalho, as principais características são a criatividade e aptidão para o empreendedorismo. Como na vida pessoal, estão sempre buscando uma atividade que dê espaço para experimentar coisas novas com liberdade.





Adoram viagens com cachoeiras, trilhas e acampamentos;





A falta de limites e a impaciência estão entre as características negativas desse signo. Além disso, quando criticado, sagitário tem dificuldade em aceitar isso, já que costuma ser um pouco imaturo;





Esses nativos também trazem traços de justiça, moralidade e humanidade.





A mulher de sagitário





Sociável e extrovertida. Ela gosta de ambientes animados e de tudo que é diferente. E se jogam de cabeça em novas aventuras amorosas, mas os relacionamentos esfriam e murcham rapidinho. Se conseguir manter vivo o interesse de uma sagitariana, terá uma união duradoura. Romântica, faz o que manda o coração, fiel aos seus ideais, só não sabe o que é limite. Para ela, é como se não existissem fronteiras.





Quer conquistar uma sagitariana?





Ela já é muito bem resolvida com ela mesma. Respeite suas opiniões, aceite-a como é e mostre que está interessado em entrar no mundo dela, disposto a participar de aventuras e experiências novas. Assim, a sagitariana não vai querer fugir. Ela é uma eterna apaixonada pela vida. Se um dia quiser que ela faça alguma coisa: peça. Nunca tente mandar.





O homem de sagitário





Quando interessados por alguém, parte logo para o ataque. O lema do homem deste signo é: “vida que segue” - se não deu certo, parte para outras experiências rapidamente.





Quer conquistar um sagitariano?





Na busca para ser sua parceira, ele procura alguém que adore conversar, seja espontânea e companheira. E claro, que se jogue nas aventuras junto com ele.