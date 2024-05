Dia do Tarot: conheça os arcanos de cada signo

No dia 25 de maio, o Dia do Tarot é comemorado. O jogos de cartas é muito conhecido, principalmente por sua associação com o esoterismo, entretanto, está mais próximo do nosso cotidiano do que se imagina, podendo ser utilizado até mesmo na psicoterapia analítica.





Atualmente, possui diversas versões. O Astrolink explica que o tarot possui 78 cartas, sendo que 22 são de arcanos maiores, que representam uma etapa significativa da jornada da vida, e 56 de arcanos menores, responsáveis por detalhar os desafios e as influências do dia a dia.

O tarot deve ser visto como uma ferramenta para entender o subconsciente, entender os sentimentos e aprender sobre nós mesmos, como explica Giovanna Guarnieri, astróloga do site. Ainda, conta que o tarot e a a astrologia anda de mãos dadas, sendo que alguns Arcanos Maiores são associados aos signos do zodíaco, já que possuem influência similares.

“Eles não são a mesma coisa, mas, quando você tem em mãos, seu mapa astral e consulta o tarot, consegue encontrar um caminho muito mais fácil para o autoconhecimento”, reflete.







Conheça o arcano maior de cada signo:





Áries - O Imperador

O signo de Áries e o Arcano O Imperador compartilham características poderosas, geralmente associadas à liderança, à autoridade e à capacidade de estruturar e concretizar objetivos.





Touro - O Papa

O signo de Touro e o Arcano O Papa têm uma conexão profunda com valores de estabilidade, tradição e sabedoria.





Gêmeos - Os Enamorados

Gêmeos e o Arcano Os Enamorados partilham uma forte conexão através do tema da dualidade e escolha. A natureza versátil e adaptável de Gêmeos ressoa com as decisões significativas que Os Enamorados simbolizam.





Câncer - O Carro

O Arcano O Carro e o signo de Câncer compartilham um tema central de sucesso e determinação. Este Arcano sugere que o sucesso é alcançável através de esforços bem direcionados, servindo como um lembrete ao canceriano que o equilíbrio entre o coração e a mente são o motor desse carro.





Leão - A Força

O Arcano A Força e o signo de Leão têm uma afinidade notável, ambos simbolizando força, coragem e resiliência. Leão, com sua energia dominante e calorosa, reflete bem as características desta carta, que destaca a necessidade da inteligência e da coragem diante dos desafios.





Virgem - O Eremita

O Eremita e o signo de Virgem compartilham uma conexão profunda com a introspecção e a análise cuidadosa. Ambos representam a busca por sabedoria por meio da reflexão e do isolamento deliberado. Virgem, com sua tendência para o detalhe e o aperfeiçoamento, encontra no Eremita um espelho de sua própria necessidade de entender profundamente as questões antes de agir.





Libra - A Justiça

O Arcano A Justiça e o signo de Libra compartilham uma conexão profunda com os temas de equilíbrio, justiça e harmonia. Este Arcano simboliza a necessidade de decisões equilibradas, ressoando fortemente com a natureza de Libra, que busca justiça e igualdade em todas as suas relações.





Escorpião - A Morte

O Arcano A Morte e o signo de Escorpião estão intimamente ligados à transformação profunda e renovação. Este Arcano simboliza o fim de um ciclo e o começo de outro, e ressoa com a natureza de Escorpião, que frequentemente passa por processos de profunda mudança pessoal e renascimento.





Sagitário - A Temperança

O arcano A Temperança e o signo de Sagitário estão ligados por meio dos temas de equilíbrio, otimismo e reflexão. Sagitário, um signo conhecido por sua busca filosófica e sua natureza expansiva, encontra ressonância nesta carta que simboliza moderação e a necessidade de harmonia entre o espiritual e o material.





Capricórnio - O Diabo

O Arcano O Diabo e o signo de Capricórnio compartilham temas intensos relacionados ao poder e controle, propondo lidar com as situações de maneira mais pragmática. Este Arcano simboliza a ordem e o planejamento, que ressoa com as características de Capricórnio, que utilizam o pensamento lógico e racional para buscar soluções.





Aquário - A Estrela

O Arcano A Estrela e o signo de Aquário estão fortemente ligados pela esperança, proteção e inspiração. Este Arcano traz uma mensagem de renovação e cura, ressoando com o espírito inovador e humanitário de Aquário.





Peixes - A Lua

O Arcano A Lua e o signo de Peixes têm uma profunda conexão com o subconsciente, sonhos e revelações internas. A Lua, que simboliza ilusões e o mergulho em profundezas emocionais e psicológicas desconhecidas, alinha-se perfeitamente com a sensibilidade de Peixes.