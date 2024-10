Prazo para cadastrar biometria acabou, mas quem não o fez ainda pode votar

O prazo para a coleta da biometria pela Justiça Eleitoral terminou em maio, mas eleitores que não registraram a impressão digital podem votar normalmente nas eleições de 2024, desde que estejam com a situação regular.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pela lei, nenhum pedido de alistamento, transferência ou revisão eleitoral pode ser feito nos 150 dias anteriores à data da eleição. Isso inclui a coleta da biometria. A previsão legal existe para que a Justiça Eleitoral consiga organizar a logística da votação.

Publicidade



A identificação biométrica é utilizada nos dias de eleição para a liberação do voto na urna eletrônica, mas não é obrigatória. Desde que a pessoa esteja com o título em situação regular, poderá se identificar com um documento com foto.



Mesmo quem não fez a identificação biométrica pode ser solicitado a usar sua impressão digital para a liberação da urna, já que a Justiça Eleitoral tem feito convênios com órgãos públicos para aproveitar os dados biométricos já coletados antes.



A checagem do cadastro biométrico está disponível no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Aqueles que perderam o prazo de coleta terão uma nova oportunidade a partir de 5 de novembro, 30 dias depois do primeiro turno, quando a janela reabre.