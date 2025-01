Achar palito premiado da Kibon é mais difícil do que ganhar na Lotomania; veja chances

A Kibon retomou a promoção Palito Premiado, que fez fama nos anos 1990, e transformou os picolés de fruta em uma loteria. O regulamento da ação promocional, registrado junto à Fazenda, mostra que é mais fácil ganhar o prêmio mínimo da Lotomania do que o Fruttare de brinde.





O consumidor, que estiver no Litoral Paulista e encontrar uma das 50 mil unidades com a mensagem "vale 01 Fruttare", receberá um picolé extra. As chances de vitória são de 1 em 198 compras, já que o lote promocional terá 9,9 milhões de picolés.





A probabilidade de vitória na promoção Palito Premiado é um pouco menor do que a de obter o prêmio mínimo, com 15 números, da Lotomania (1 em 112). A aposta na Loteria da Caixa custa R$ 3 e pagou, em sorteio realizado na segunda-feira (20), R$ 11,21 na menor premiação.





Em nota, a Kibon afirmou que há possibilidade de duplicar a ação promocional ainda neste verão, elevando o número de brindes para 100 mil, se houver aprovação das autoridades. O piloto em São Paulo seria o primeiro passo de um projeto maior. "Quem sabe, no futuro, não teremos essa ação tão querida e aguardada de volta também a outras regiões do país?", disse.





Cada vendedor da Kibon deve carregar, em média, dois picolés premiados por viagem, considerando que a capacidade de um carrinho é de 400 unidades -todas teriam de ser Fruttare. A Unilever declarou ao Ministério da Fazenda que usará o valor tabelado de R$ 9 por Fruttare durante a promoção.





A Kibon, caso venda todos os picolés da ação, deve faturar R$ 89,1 milhões e conceder R$ 450 mil em prêmios -sem considerar os gastos da empresa para produzir os picolés ou que ela desembolsou as unidades promocionais a preço de custo.





A promoção vale só no litoral paulista. A companhia distribuiu carrinhos de sorvete nas cidades de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga, Guarujá, Santos, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe e Ilha Comprida. Produtos comprados em outros estabelecimentos não estão inclusos.





O período promocional teve início no último dia 15 e se estende até 16 de março, ou quando as 9,9 milhões de unidades se esgotarem.





O número de picolés envolvidos na ação de marketing representa uma fração da produção do gigante dos sorvetes. Em 2018, a empresa afirmou à Folha de S.Paulo que vendia 500 mil picolés por dia, o que totalizava 30 milhões em dois meses. Questionada, a companhia não divulgou dados atuais.





Durante o resgate da premiação, a Kibon ainda poderá pedir que o vencedor aceite ceder a própria imagem e voz, gratuitamente, na produção de ações de marketing, por até um ano.





A troca do picolé não precisa ser realizada no mesmo dia da compra nem com o mesmo vendedor. Contudo, os ganhadores têm seis meses, contados a partir do último dia 15, para resgatar o picolé, segundo o regulamento aprovado pela Fazenda.





Estão inclusos no jogo cinco sabores: limão, uva, coco, abacaxi e morango. As opções ficam limitadas aos produtos disponíveis no carrinho de sorvete que efetuar a troca do palito premiado.





Além disso, os consumidores podem acumular mais de um palito premiado para realizar o resgate de vários produtos de uma só vez.





COMO PARTICIPAR?





1 - Compre um picolé Fruttare nos carrinhos de sorvete nas praias participantes;

2 - Após comer o picolé, verifique o palito. Se encontrar a inscrição "vale 01 Fruttare", você ganhou

3 - Troque o palito por um novo picolé Fruttare

A promoção só é válida para os picolés comprados nos carrinhos de sorvete das praias indicadas.