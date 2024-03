Ano novo astrológico: Áries recebe o Sol para o início de um novo ciclo

Após deixar o signo de Peixes, o último do zodíaco, por volta da meia-noite, o luminar agora reinicia sua jornada pelos signos astrológicos





O Sol entrou no destemido e energético signo de Áries. O evento marca o início de um novo ciclo astrológico, que promete ser repleto de promessas de renovação e vitalidade como todo ano novo. Apesar disso, este momento não apenas celebra a entrada do luminar em uma nova parcela do zodíaco, mas também simboliza um ponto de partida para um período de crescimento, coragem e autenticidade.

"A entrada do Sol em Áries é um convite para abraçar essa energia ardente que o pioneirismo ariano nos traz. É uma época para nos reconectarmos com nossa essência, encontrarmos coragem para explorar novos horizontes e assumirmos o comando de nossas vidas com confiança renovada", explica Gabu Camacho, astrólogo e trendhunter que acumula quase trezentas mil curtidas nas redes sociais.





Isso porque Áries é conhecido por sua determinação inabalável e seu espírito cardinal, fazendo com o que o período seja propício para libertação de hesitações ou inseguranças que possam ter impedido nossa prosperidade no passado. "É hora de agir com audácia, seguir nossas paixões e buscar nossos objetivos com uma determinação inabalável, principalmente nas casas em que temos Áries no nosso mapa natal", diz o especialista.

Além de marcar o início de um novo ano astrológico, a entrada do Sol em Áries coincide com o equinócio de primavera no hemisfério norte e o equinócio de outono no hemisfério sul. Esses equinócios representam um momento de equilíbrio entre a luz e a escuridão, sinalizando uma transição significativa na natureza.





"Os equinócios são lembretes poderosos da interconexão entre os ciclos celestes e terrestres", acrescenta Gabu. "Assim como a natureza floresce e se renova nesta época do ano, somos convidados a cultivar uma sensação de renovação em nossas próprias vidas. É uma oportunidade para liberar o passado, deixar para trás o que já não nos serve e abrir espaço para o crescimento e a transformação."





Este ciclo solar em Áries promete trazer uma sensação de renovação e um impulso para explorar novos horizontes. É um momento propício para iniciar novos projetos, assumir desafios e seguir nossas paixões com determinação e entusiasmo renovados.





"Áries é um signo de ação e iniciativa", enfatiza Gabu. "Este é o momento perfeito para dar o primeiro passo em direção aos nossos sonhos e objetivos. Não se trata apenas de seguir adiante com coragem, mas também de nos comprometermos com o processo de crescimento e autodescoberta que acompanha essa jornada."