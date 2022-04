Ano Novo Astrológico: Saiba quais as tendências para 2022

O ano novo astrológico começa em Março. Descubra como aproveitar as forças disponíveis em 2022 e organizar sua vida! Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Períodos de transição marcam uma etapa de conclusão e grandes mudanças. Não é à toa que muitas pessoas criam metas na virada do ano, afinal, em todo o mundo, é uma fase simbólica e importante para boa parte da população. Porém, para a astrologia, o ano só começa em março, com a entrada do Sol no signo de Áries. Feliz Ano Novo Astrológico! Continua depois da publicidade

Todos os anos isso ocorre durante o equinócio, quando é outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte, além do mais, o dia e a noite têm a mesma duração. A mudança de estação marca um final de ciclo e, por isso, é considerado o momento ideal para fazer rituais de purificação e renovação.



Influência de Peixes





Peixes, o último signo do zodíaco, carrega consigo a energia de sabedoria, empatia e sensibilidade. Sendo que, em 2022, Júpiter e Netuno ficarão parte do ano em Peixes, trazendo coragem e consciência . Depois disso, esses planetas também transitam por Áries, proporcionando impulso para realizar tudo o que foi idealizado até então. Continua depois da publicidade

Aqueles que têm forte influência dos signos do elemento água, ou seja, Câncer, Escorpião e Peixes, ficarão ainda mais sensíveis. Porém, não pense que isso é algo ruim, na verdade, é apenas um impulso para se conectar cada vez mais com a verdade interior, e seguir na direção correta.

A dica é ver onde Júpiter está no seu mapa astral, tanto o signo quanto a casa, isso faz com que você saiba como esse posicionamento vai atuar na sua vida em 2022.



Influência de Áries





Assim como Peixes, Áries também têm grande influência no ano de 2022, já que no dia 10 de maio Júpiter entra em Áries e fica neste signo até 28 de outubro. Então, já deu para perceber que boa parte do ano contará com a energia desse signo de fogo, que impulsiona a iniciativa, determinação e independência.

Porém, como nem tudo são flores, todos podem sofrer a influência do lado sombrio de Áries. Isso quer dizer que será um ano cheio de tensões e estresse, além disso, tome cuidado para não ser egoísta, mas também não deixe que passem por cima de você.

No mais, se as energias disponíveis forem utilizadas com sabedoria, a influência de Áries tende a ser positiva. Portanto, aproveite para acelerar mudanças e alavancar as finanças.



Revolução solar





Para cada indivíduo, o dia de aniversário representa um final de ciclo. Na astrologia, essa data é conhecida como Revolução Solar, já que a partir daí tudo muda, surgindo novas tendências, sonhos e prioridades.

Por isso, muitos astrólogos trabalham com esse método, oferecendo seus serviços, que indicam quais as energias e tendências presentes naquele ano. Assim, fica muito mais fácil fazer escolhas certas e viver em abundância.



Rituais para o Ano Novo Astrológico





O ano novo astrológico é um evento importante, que não deve ser passado em branco. No ano de 2022, a data cai em um domingo, então, o conselho é tirar o dia para desacelerar e tentar entender quais mudanças devem ser aplicadas daqui para frente.

Lembre-se que 2022 começou com a influência de Peixes, que até aqui proporcionou conexão com a intuição, sensibilidade e verdade interior. Agora, com a entrada do Sol em Áries, vamos notar força e bravura, para colocar os objetivos em prática, e alguns rituais podem ajudar a acelerar esse processo.



Lua Cheia





A partir do dia 18 de Março, a Lua entra em sua fase cheia, em uma transição do signo de Virgem para Libra. No dia 20 a Lua permanece cheia, mas agora no signo de Escorpião, e, ao mesmo tempo, o Sol entra em Áries, sendo que tudo isso vai trazer impulso, entusiasmo e forte conexão com a intuição.

Sendo assim, é um ótimo momento para aproveitar a força da Lua Cheia e fazer um ritual de limpeza, como também para atrair equilíbrio e prosperidade para o novo ciclo.





Banho de ervas





A dica é usar a energia das plantas para fazer um banho e quem sabe até uma defumação em sua casa. Algumas ervas para limpeza e purificação são boldo, arruda, guiné e alecrim, porém, se não tiver todas essas ervas, não se preocupe, o mais importante é que você não deixe de fazer um banho.

Essas mesmas plantas podem ser deixadas em contato com o sol, e, quando secas, ser usadas para defumar o ambiente.



Oráculos e Cristais