Feng Shui do amor: crie um ambiente mais romântico

O quarto é um espaço bem importante para o casal, por isso ,precisa ser um local que inspire romance e atraia boas energias. Com o Feng Shui, é possível reorganizar ambientes para que você tenha uma qualidade de vida melhor, inclusive a dois.

“Se você está sentindo que seu relacionamento anda meio morno, apesar de vocês estarem bem e sem brigar, o Feng Shui para o amor pode dar aquela forcinha e ajudar a esquentar. Através do baguá, é possível harmonizar qualquer ambiente”, explica Juliana Viveiros, espiritualista da plataforma IQuilíbrio.

Para te ajudar nessa, a especialista elencou algumas dicas para que seu quarto fique muito mais romântico

“Pode parecer óbvio falar em manter o quarto organizado e limpo, mas é a mais pura verdade! Quarto bagunçado, com armário desorganizado e cama por fazer prendem a energia e não a deixam fluir”, atenta a espiritualista.



Roupa de cama limpa e perfumada: é um convite para ficar um pouquinho mais ao lado do seu amor e para descansar. Além disso, as cores são bem importantes. Dê preferência aos tons rosa, a cor do amor, mas também pode utilizar o branco e verde e o vermelho (com moderação, já que pode estimular brigas).

Guarda-roupa organizado e perfumado: como você quer que a energia flua por entre roupas jogadas no armário? Organize-as e aproveite para doar as que você não utiliza mais.





Posição da cama: evite colocá-la de costas para a porta de entrada ou embaixo de uma janela. Além disso, é preciso acessar a cama por ambos lados, ou seja, nada de encostar um dos lados na parede, ok?





Espelhos: evite espelhos em frente a cama. Os espelhos fazem com que nossa energia permaneça trabalhando enquanto dormimos e isso pode deixá-lo cansado mesmo após dormir uma bela noite.





Mais atenção ao setor sudoeste: De acordo com o baguá, o setor sudoeste é o que representa o amor. O Feng Shui para o amor só será ativado em sua casa se elementos relativos à terra estiverem nele. Você identifica o setor sudoeste a partir da porta de entrada da casa e o mesmo vale para o quarto. Dessa forma, coloque vasos de cerâmica e plantas nesses setores para o amor ser atraído ou reativado.





Think Pink: “se eu perguntar qual é a cor do amor, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Sim, rosa! E é nessa cor que você deve investir para ativar as energias do amor através do Feng Shui”, pontua a especialista. Mas não precisa deixar sua casa toda rosa, pois isso vai atrapalhar mais do que ajudar. Pequenos objetos (aos pares, se possível), em várias tonalidades de rosa, irão ajudar a transformar a energia do lugar, atrair o amor e maximizar a paixão.





Flores: decore sua casa com flores! Além de alegrar o ambiente, elas são poderosas armas de Feng Shui para o amor fluir pelo lugar. É importante substituir as flores quando estiverem murchando, pois flores mortas não permitem harmonia no ambiente.





Quartzos e ametistas: procure ter as pedras do amor próximas à cabeceira da sua cama. Além de eliminar energias negativas, ajudar a ter um sono tranquilo, elas são ferramentas de Feng Shui para o amor vibrar cada vez mais.





“Utilizar algumas dessas técnicas podem fazer com que as energias fiquem equilibradas e você tenha um quarto de casal muito mais harmônico, amigável e cheio de amor”, conclui Juliana Viveiros.