Ano Novo Astrológico: Três coisas para esperar de 2022, o Ano de Mercúrio

Neste domingo (20), às 12h30, começa 2022. Isso porque, diferente do calendário tradicional, na astrologia, o ano novo astrológico inicia somente quando o sol, depois de passar pelos 12 signos, entra novamente em Áries, o primeiro do zodíaco. E o que muda agora?

Energias de 2021 x 2022







O ano de 2021, que começou no dia 20 de março, foi dominado pela energia de Vênus, o planeta que rege temas como o amor, os relacionamentos, a beleza e a autoestima. Assim, foi um período com oportunidades de buscar formas de praticar o amor-próprio, cuidar da autoestima e do estilo, além de poder estabelecer novas conexões e reaproximação dos entes queridos devido ao avanço da vacinação e da flexibilização das regras sanitárias.





Agora, em 2022, a regência será de Mercúrio, o planeta da comunicação, do intelecto e do raciocínio. Portanto, seguindo o Astrolink, as atenções estarão voltadas para a mente e para as trocas intelectuais. Ou seja, este é um momento de cuidar da saúde mental, de se organizar mentalmente.





Mercúrio é o planeta que rege dos signos de Gêmeos e Virgem, e são esses nativos que poderão ser beneficiados em 2022. No entanto, é importante saber que todo mundo tem esses dois signos no Mapa Astral em alguma Casa Astrológica, que representa a área da sua vida que poderá ser mais trabalhada ao longo deste ano.

