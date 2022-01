Após testar negativo para covid, quando devo me testar de novo?

O início de 2022 trouxe novos casos de infecção por covid-19 e, por consequência, mais dúvidas sobre a testagem para a detecção do vírus. Após a coleta do exame, caso tenha um resultado positivo, a indicação da OMS (Organização Mundial da Saúde) é manter o isolamento e acompanhar a evolução da doença em casa, sem necessidade de repetir o teste. Mas se o teste for negativo, em quanto tempo se pode realizar uma nova coleta? Quais são os cuidados a serem tomados? A infectologista Jaqueline Capobiango do HU (Hospital Universitário de Londrina) respondeu à FOLHA essas questões.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Capobiango explica que após coletar o teste e receber um resultado negativo, o ideal é respeitar o período de incubação do vírus para realizar uma nova coleta quando necessário. Segundo a OMS, esse período tem duração média de cinco dias e corresponde ao processo do primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas da doença, é o tempo em que o vírus leva para ser replicado nas células do corpo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





‘’Um fator que interfere na sensibilidade do teste é o período de incubação. Se estiver nele, o vírus ainda não está se manifestando e o exame ainda será negativo. É quando após o contato [com um infectado], você espera para avaliar se a pessoa vai desenvolver a doença ou não. Então, um teste coletado muito precocemente após o contato com o vírus pode vir com um falso negativo’’, explica a infectologista.





Continue lendo na Folha de Londrina.