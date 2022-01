Com sintomas de dengue? Procure atendimento rápido, alerta Saúde de Londrina

A diretora de Vigilância em Saúde, da secretaria municipal de Saúde Londrina, Fernanda Fabrin, diz que as pessoas com suspeita de dengue devem buscar atendimento o mais breve para um possível diagnóstico. “Esses pacientes precisam de uma avaliação precoce para um melhor manejo clínico destes casos”, explica. Dados apresentados pela secretaria nesta quinta-feira (27) apontam que o município está em estado de alerta para a doença.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





De acordo com Fabrin, até o quinto dia do aparecimento dos sintomas, as equipes conseguem realizar um exame específico de arbovirose, que identifica qual é o tipo de vírus (Dengue, Zika, Chikunguya). "Esse período também é importante para darmos início ao tratamento dos sintomas e às orientações de hidratação, principalmente em idosos e crianças. Em alguns casos, pode ser necessária a hidratação endovenosa com soro”, afirma.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Fabrin acredita que não haverá uma sobrecarga na rede de saúde municipal por conta da medida adotada pela Prefeitura de Londrina, que permite que servidores municipais e algumas empresas aceitem somente o laudo positivo para Covid para o afastamento dos trabalhadores, seguindo o protocolo de isolamento de sete dias para assintomáticos, 10 dias para casos leves e 20 dias para casos mais graves. "A gente percebe que 30% dos exames são feitos em farmácias. Com o teste positivo, essas pessoas buscam atendimento para ter o atestado médico em mãos. Diminuindo essa demanda, conseguimos desafogar o serviço", diz.





Continue lendo na Folha de Londrina.