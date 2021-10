Argentina reabre fronteiras para brasileiros vacinados; saiba as exigências

A Argentina divulgou, no final de setembro deste ano, novas medidas de controle da pandemia do Covid-19, vigorando a partir de 1º de outubro. Dentre elas, o fim do uso obrigatório de máscaras em espaços abertos, o retorno do público em eventos numerosos e a reabertura das fronteiras terrestres aos turistas estrangeiros dos países vizinhos – Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile –, desde que devidamente vacinados, com uma limitação diária, conforme a capacidade sanitária de cada jurisdição.

A partir de 1º. de novembro, a abertura será para os turistas estrangeiros em geral, respeitando as exigências de:

- Apresentar comprovante de imunização completa com pelo menos 14 dias, a partir da segunda dose de qualquer marca da vacina;





- Comprovar um teste RT-PCR, realizado até 72 horas antes da viagem, e um teste antígeno no ponto de entrada ao país, sendo que entre o 5º e o 7º dia depois da entrada ao país o teste de PCR deve ser refeito. Para os menores de idade e para aqueles que não tiverem o esquema vacinal completo, será obrigatório cumprir uma quarentena e a realização dos testes mencionados acima.

Vale destacar que, quando a Argentina atingir 50% da sua população vacinada com duas doses, os exames não serão obrigatórios, conforme anunciou a ministra da Saúde argentina Carla Vizotti. “Temos 16 semanas consecutivas de queda nos casos”, disse ela, que acrescentou: “Do ponto de vista sanitário, estamos em um momento realmente muito positivo”.





É importante destacar que a entrada só é liberada depois do resultado negativo do teste, que demora em torno de 20 a 30 minutos após a coleta, e que a entrada só será permitida na Argentina com a carteira de identidade ou o passaporte, não aceitando a Carteira Nacional de Habilitação.





Para os turistas brasileiros visitarem a Argentina, é muito fácil e econômico, visto que o percurso pode ser feito por via terrestre e cruzar os pontos fronteiriços com muita facilidade, já que os países possuem acordos firmados no bloco econômico Mercosul (Mercado Comum do Sul). E, para facilitar, vigora um novo modelo de placa veicular padrão, adotado pelos países participantes do grupo, a fim de aumentar a segurança e a fiscalização, abrangendo não apenas o Brasil e a Argentina, mas Uruguai, Paraguai e Venezuela.





Ressalta-se que os veículos que possuem as placas Mercosul têm maior facilidade de comprovação nas fronteiras dos países pertencentes ao bloco econômico, e, com isso, há maior rapidez nos procedimentos aduaneiros, como a origem do veículo e os dados do proprietário, visto a integração do sistema por leitura de QR Code, dificultando fraude e clonagem, mas não isenta a necessidade de outros documentos, com uma viagem tranquila e sem problemas.