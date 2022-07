Astrologia: alô, leoninas e leoninos: o Sol está em Leão!

Conhecidos por seu charme e sua generosidade, as pessoas do signo de leão costumam espalhar otimismo por onde passam. Gostam de estar sempre rodeados de pessoas, e fazem amizade com facilidade. São pessoas firmes e que seguem até o fim por um objetivo. Sabem muito bem onde querem chegar e depositam toda a sua energia para conquistar o que desejam.

No campo da amizade, os nativos com o Sol em Leão são sinceros, abertos e confiantes. São pessoas que dizem o que pensam, mas sempre respeitando o outro. Como gostam de atenção, talvez seja difícil lidar com um amigo leonino – será preciso paciência.

No amor, o leonino costuma ser romântico, exaltado e até um tanto quanto dramático. São pessoas sinceras e gostam de curtir um tempo a dois em casa. No entanto, têm uma necessidade extrema de reconhecimento e agradecimento na vida e casal. Por isso, acabam colocando o outro em situações complicadas, exigindo gratidão e reconhecimento.





No trabalho, gostam de atenção. Por serem firmes e ambiciosos, são pessoas que se dão bem em cargos altos e de poder. Geralmente, os leoninos ocupam cargos de gestão em grandes empresas. Se escolherem seguir carreira na política ou nas artes, certamente os leoninos serão reconhecidos como uma grande figura de poder e destaque.





E para saber como conquistar os nativos de leão, o Astrocentro, maior portal de esoterismo listou as principais características deste signo. Veja:

- O leonino quer sempre ser o foco das conversas da família. Quando são pais, costumam ser bastante protetores em relação aos filhos, defendendo as crias em qualquer hipótese. Apesar do controle, o clima entre pais e filhos é saudável;





-Apesar de os leoninos apresentarem uma série de virtudes e qualidades, os defeitos não ficam para trás. Nascidos nesse signo podem ser pessoas muito negativas, orgulhosas e arrogante;





-Além disso, o Sol em Leão traz características luxuosas e de poder.