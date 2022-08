Astrologia: confira os rituais de proteção para cada signo

Áries

Em uma noite de lua cheia, escreva seu nome 7 vezes no lenço. Depois, abaixo do seu nome, escreva 7 vezes o nome do Arcanjo Miguel.

O aquariano deve comprar uma vela de 7 dias, e agarre toda sua fé no seu anjo da guarda. Com a famosa e mais energética oração: “Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém”





Faça em voz alta e com afinco. Se preferir, poderá comprar a imagem de um anjo, para que você olhe e saiba que está falando diretamente com ele.