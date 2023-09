Beato da Itália, Carlo Acutis, 'padroeiro da internet', viraliza no Brasil

Nascido na Inglaterra, Carlo Acutis cresceu em Milão, Itália, e as habilidades dele com a tecnologia eram consideradas excepcionais. Ele dedicou o dom à igreja católica, criando um site para catalogar milagres.





Morreu aos 15 anos, vítima de leucemia. Em 2020, foi beatificado e é considerado o "padroeiro da internet".

Publicidade

Publicidade





A inusitada história do jovem religioso viralizou nas redes sociais entre os brasileiros desde segunda-feira (18), quando a atriz e influenciadora Camilla Lecciolli relatou, no TikTok, uma visita ao túmulo de Acutis, na Itália.





Começando om a pergunta "Você sabia que existe um santo blogueiro e que o corpo está intacto até hoje?", Lecciolli conquistou, até o momento desta publicação, 5,1 milhões de visualizações, mais de meio milhão de curtidas e milhares de comentários.

Publicidade





No vídeo, relata que o beato foi enterrado em 2006 em Assis, na Itália, mas que o corpo foi retirado da sepultura em 2019 para ser levado a uma igreja, e estava intacto.





"Carlos Acutis tem inclusive um milagre atribuído a ele no Mato Grosso do Sul, em 2010, apesar de nunca ter pisado no Brasil. Uma criança com uma doença congênita se curou depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande", comenta.

Publicidade





Em 2013, começou a tramitação no Vaticano a causa pela beatificação dele, que foi intitulado Servo de Deus, primeira etapa de reconhecimento. Em 2018, foi considerado Venerável pelo papa Francisco; e em 2020, foi beatificado.





"Ele também foi o primeiro 'santo' que a Igreja decidiu enterrar de tênis Nike e calça jeans", destaca a influencer no vídeo.

Publicidade