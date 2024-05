Anvisa determina recolhimento de detergente Ypê por risco de contaminação

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou recolhimento de diversos lotes dos detergentes Ypê, por risco de contaminação microbiológica em resolução publicada nesta terça-feira (7). A medida também determina a comercialização e distribuição desses lotes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade



A Química Amparo, fabricante do detergente, notificou a Agência e a realização do recolhimento voluntário dos produtos afetados pela possibilidade de contágio.



Em nota, a empresa afirma que a medida foi realizada devido a possibilidade de descaracterização do odor tradicional do produto de limpeza, não apresentando risco à saúde do consumidor, somente possível mudança no cheiro.

Publicidade



As linhas de detergentes afetadas foram as de limão, maçã, neutro, capim limão, coco, clear care.

A resolução também determina que todas unidades produzidas de julho a dezembro de 2022, desde que tenham o lote com final 1 e 3 sejam suspensas. Estão incluídos detergentes de todos os tipos.



A Química Amparo afirma que objeto da ação voluntária de recolhimento haviam sido detectados pelo controle de qualidade da própria empresa que comunicou à agência reguladora e iniciou o recolhimento dos itens há mais de um mês.

Publicidade



Importante destacar que não há proibição de comercialização do produto e sim o bloqueio e recolhimento exclusivamente dos lotes específicos indicados na ação voluntária proposta pela própria empresa.