Campanha em Londrina alerta sobre os malefícios da revenda ilegal de gás

Um material de divulgação que alerta sobre os riscos e malefícios da revenda ilegal de gás em Londrina foi divulgado nesta segunda-feira (22), elaborado pelo Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor), em parceria com o Sinegás (Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito de Petróleo do Estado do Paraná). Uma série de posts serão publicados nas redes sociais do Procon-LD e do Sinegás, que apontam os riscos deste tipo de compra e como evitá-las. Clique para baixar o material.





Estima-se que a cada três revendas de GLP (Gás liquefeito de Petróleo), duas sejam ilegais. Em Londrina há 116 revendas autorizadas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). São revendedores com expertise no ramo que podem oferecer ao consumidor todas as garantias do produto.

Segundo o diretor-executivo do Procon-LD, Thiago Mota Romero, como atualmente o preço do botijão de gás chega a 10% do salário mínimo, muitos consumidores recorrem aos revendedores ilegais. “Ao não seguir as regulamentações e normas de segurança, estes revendedores conseguem um preço abaixo do mercado, que pode ser atrativo, contudo acarretam riscos para os consumidores. Por isso, estaremos fazendo esta ação para conscientizar a população”, pontuou.





Um dos problemas encontrados nesta prática é a origem duvidosa, ou seja, botijões sem lacre, sem a identificação da distribuidora de envase e com cascos amassados. Geralmente, tem origem, qualidade e segurança suspeitas. “Além disso, em média um botijão de gás pesa 28 kg, sendo 15kg do casco e 13 kg de líquido (gás). Revendedores ilegais podem lucrar oferecendo menos conteúdo em cada botijão”, explicou.

De acordo com a advogada do Sinegás, Patrícia Rocha, a revenda de GLP ilegal traz prejuízos para os consumidores, para o município e para todo o estado. “Os revendedores que atuam desta forma não possuem autorização dos órgãos públicos para armazenar e comercializar um produto perigoso como o botijão de gás. Pelo fato de não terem a revenda devidamente legalizada, não possuem local fixo de armazenamento, não emitem a nota fiscal, não garantem o peso correto e nem a origem deste botijão”, afirmou.





“Para atrair os consumidores, estes revendedores ilegais têm o hábito de vender o botijão de gás por um preço muito abaixo do que está sendo praticado no mercado, dando ao consumidor a falsa sensação de economia, mas na verdade o consumidor está trocando a durabilidade, qualidade e segurança do botijão por alguns reais”, comentou a advogada.

A orientação é que as pessoas sigam à risca as informações divulgadas pelo Procon-LD em parceria com o Sinegás. “Não seja mais uma vítima do milagre do preço baixo, valorize o seu dinheiro. Comprar apenas em revendas autorizadas, além e proteger o consumidor, incentiva o empreendedorismo na região e estimula o comércio legal”, enfatizou.

