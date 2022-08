Ator londrinense fala sobre "Bom Dia, Verônica", série de sucesso internacional da Netflix

A série policial “Bom dia, Verônica” tem atraído público dentro de fora do Brasil. A produção brasileira que estreou recentemente sua segunda temporada entrou para o Top 10 Mundial da Netflix. Desde o seu lançamento, no último dia 5, a trama contabilizou mais de 14 milhões de horas assistidas pelo mundo afora, alcançando o quarto lugar entre os títulos de língua não inglesa mais vistos pela plataforma de streaming.







“Bom dia, Verônica” é uma adaptação do livro homônimo, dos autores Raphael Montes e Ilana Casoy. A série conta a história de Verônica Torres, uma escrivã da Delegacia de Homicídios de São Paulo que, após presenciar um suicídio, passa a usar sua habilidade investigativa para ajudar mulheres desconhecidas.



Na segunda temporada, a produção é estrelada pelos atores Tainá Müller, Klara Castanho, Reynaldo Gianecchini, Elisa Volpatto e Camila Márdila. O ator londrinense Adriano Garib também integra o elenco interpretando o personagem Victor Prata, melhor amigo da protagonista. “Ele é um médico legista que trabalha na corporação policial onde a Verônica é escrivã. Na primeira temporada ele falsifica o laudo de morte dela para que ela possa fugir e se vingar da máfia que descobriu. Consequentemente, na segunda temporada vem um Prata mais íntimo ainda dela devido ao crime sério que eles cometeram juntos”, comenta Garib.







Segundo ele, apesar de ser um personagem coadjuvante, Victor Prata tem atraído a simpatia dos espectadores. "A participação dele é muito pequena. Ele aparece apenas em uma ceninha por episódio e às vezes nem aparece. Mas acho que por ser um cara muito parceiro, muito leal e carinhoso com a Verônica, as pessoas gostam muito dele. Não sei se o fato dele ser gay atraiu a atenção do público. Nessa segunda temporada ele vem com o marido interpretado pelo Pedro Necerssian, que é um jornalista que ajuda Verônica a investigar os casos de assédio do Matias, personagem do Reynaldo Gianecchini”, contextualiza Garib.







O ator londrinense acredita que o grande trunfo de “Bom dia, Verônica” é o fato de a série falar sobre violência doméstica. “É um problema que não existe só aqui, existe no mundo todo. E durante a pandemia a violência doméstica cresceu significativamente no Brasil e hoje os índices estão cada vez mais alarmantes. Acho que esse tema aliado a uma trama policial bem escrita, bem dirigida e bem produzida é o que faz essa série ser um sucesso que vai além do Brasil. Temos versões da série dublada para o público americano, europeu e asiático com um retorno muito positivo porque eles também sabem o que é isso, pois trata-se de um problema mundial”, argumenta.







