Carnaval! Aprenda a fazer a make usada pela Anitta no clipe Boys Don’t Cry

O primeiro single da Anitta em 2022, “Boys Don’t Cry”, entregou tudo que a gente esperava, né? E os visuais do clipe? A gente baba toda vez que assiste - além de dançar junto. O clipe foi dirigido por Christian Breslauer e pela própria Anitta, responsável também pelo roteiro do curta. Além de diversas referências cinematográficas, um “detalhe” importante chama atenção: a make usada pela estrela brasileira. A gente amou tanto que já queremos usar nas festinhas de carnaval com as amigas, e vocês?

“O mais incrível é que para fazer esta produção não precisa ser especialista em maquiagem”, relata a maquiadora da agência de modelos Max Fama, Tatiana Sguillaro. “Só é necessário prestar atenção nos processos, ter firmeza na hora de fazer o delineado, que ele é o ponto chave da produção, e colocar aquele batom marcante”, finaliza.





Para te ajudar a fazer essa make bapho, a agência de modelos Max Fama fez este passo para arrasarmos. Vamos aprender juntas? Confira!

Passo a passo





1. Inicie com um hidratante para preparar e trazer luminosidade à pele. Opte por uma base fluida. Para o contorno, você precisará de um corretivo em um tom mais escuro que sua pele. Esfume delicadamente até que a linha marcada suma e dê lugar a um sombreado natural.