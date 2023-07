Carteira do Passe Livre é atualizada e fica mais segura

A carteira do Passe Livre está de cara nova e mais segura para os usuários. Segundo o Governo do Paraná, por meio da Seds (Secretaria do Desenvolvimento Social e Família), documento foi modernizado, o que aumentou a confiabilidade das informações para evitar fraudes. O benefício garante transporte coletivo gratuito em linhas intermunicipais a pessoas com deficiência ou portadoras de algumas doenças crônicas elencadas.





O novo Passe Livre tem sistema QR Code para conferência dos dados fornecidos na hora do cadastramento, que devem ser consultados no momento do embarque. Com o novo layout do documento, as informações estão mais nítidas e objetivas. Desde janeiro de 2019, o Passe Livre foi concedido a aproximadamente 16 mil pessoas no Paraná.

“Esse é um mecanismo essencial para auxiliarmos as pessoas que mais precisam, que permite que todos tenham mobilidade, seja para os tratamentos de saúde, quanto para o lazer. É preciso que esses mecanismos sejam cada vez mais aperfeiçoados para oferecer serviços cada vez mais atualizados e que facilitem a vida de população”, destaca o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni.





A carteira é produzida por meio de parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), responsável por fiscalizar o uso do benefício, e a Celepar (Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná), que desenvolveu o novo modelo e faz a impressão.

O Passe Livre é benefício instituído por lei estadual (Lei 18.419/2015) concedido a pessoas com deficiência e portadoras de algumas doenças crônicas com renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos.







Algumas das enferminades beneficiadas elencadas são: insuficiência renal crônica, câncer, doença de Crohn, transtornos mentais graves, hemofilia, esclerose múltipla, transtorno do espectro autista, portadoras de HIV e mucoviscidose (fibrose cística). Isso facilita o deslocamento para quem faz tratamento continuado fora do município de residência.

