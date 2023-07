Londrina: empresa e prefeitura chegam a acordo e trincheira da Leste-Oeste fica para o Natal

A empresa tentou, mas a Prefeitura de Londrina negou postergar a construção da trincheira da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, até janeiro do ano que vem. O prazo venceu neste mês e, inicialmente, a intenção do município era conceder um aditivo de 150 dias, ou seja, começo de dezembro. No entanto, a TCE Engenharia reivindicou um período maior, de 180 dias.





Em novo ofício, o poder público londrinense sugeriu um meio-termo, de 170 dias, até 26 de dezembro. “Considerando que de acordo com o cronograma original da obra o atraso é maior que o solicitado, que a responsabilidade deste atraso está sendo alvo de apuração, que para atingir as 35 medições propostas pela contratada em seu novo cronograma, que a última semana de dezembro e primeira de janeiro são pouco produtivas devido à feriados e chuvas, deve haver um esforço maior da empresa para entregar a obra ainda em 2023”, argumentou a secretaria de Obras e Pavimentação.

A empreiteira aceitou os apontamentos e deu sinal positivo com o aditivo proposto pela prefeitura, manifestando o entendimento em documento já encaminhado à secretaria municipal de Gestão Pública, que irá formalizar o novo prazo – até a época de Natal - com as assinaturas dos envolvidos.





Se na prorrogação da construção houve entendimento, o mesmo não acontece com o processo de penalidade administrativa aberto pelo município contra a empresa. A FOLHA mostrou no começo de julho que a construtora pode ser multada em cerca de R$ 1 milhão depois que a fiscalização do contrato identificou sete problemas no andamento dos serviços.





