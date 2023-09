CCIs Norte e Leste de Londrina divulgam atividades para idosos nesta quarta

Gleyci Tamires, assistente social e uma das coordenadoras do CCI Norte, diz que os idosos gostam muito de participar. “Uma pessoa idosa até me relatou que ficou com dificuldade na fala após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), e essa atividade ajuda muito no exercício da fala em si e na pronúncia das palavras”, afirma.

Esta é uma atividade que ocorre uma vez ao mês no CCI Norte, e que ajuda a estimular a memória, atenção, cognição, auxiliar a dicção das palavras, além de estimular também a socialização e integração. O endereço do centro é rua Luiz Brugin, esquina com a avenida Saul Elkind.

Os CCIs (Centros de Convivência da Pessoa Idosa) das regiões Norte e Leste de Londrina farão nesta quarta-feira (20) novas atividades para os idosos. Para quem reside nas imediações do CCI Norte, a partir das 13h30, haverá karaokê com repertório formado por músicas da velha guarda, sertanejo raiz e clássicos da música popular brasileira. São ofertadas 30 vagas e, para participar, é necessário fazer inscrição com antecedência pelo telefone 3373-0091.





No mesmo dia, no CCI Leste, às 13h30, os idosos irão participar de um projeto colaborativo criado por alunos dos cursos de Fisioterapia e Farmácia da Universidade Positivo. Durante as aulas de atividades físicas voltadas para este público, os estudantes têm feito observações cuidadosas e, nesta quarta, vão conduzir um questionário de avaliação de testes físicos com os grupos do CCI.





Segundo a professora do curso de Fisioterapia e uma das responsáveis do projeto, Amanda Ricardo, o objetivo é entender a comunidade, suas necessidades e, com isso, colaborar com orientações e intervenções para promoção e prevenção da saúde. “Para isso, realizamos uma avaliação e discussão com os usuários do projeto sobre suas necessidades, posteriormente discutimos em sala e elaboramos ações em conjunto com a comunidade”, aponta.





A atividade está programada para ocorrer na Amora (Associação dos Moradores do Jardim Antares), localizada na rua Tahi, 50, jardim Antares, já que o prédio do CCI Leste está em reforma. Não há necessidade de inscrição prévia para participar, nem limite de vagas. Assim, toda população com idade igual ou superior a 60 anos poderá comparecer e participar.