Celular é a preferência exclusiva de mais da metade de brasileiros que compram online

O comércio digital vem crescendo exponencialmente ao longo dos anos. Com a pandemia de Covid-19 e as medidas de incentivo ao isolamento social, as compras online absorveram um importante número de consumidores e se tornaram parte do dia a dia dos brasileiros. É inegável a sua importância para os tempos atuais, e a acessibilidade desse tipo de serviço é determinante para o seu sucesso.

Segundo levantamento realizado pela MeSeems/Mind Miners, em parceria com a Google, 62% dos cidadãos brasileiros que fazem compras digitais utilizam apenas o aparelho celular para realizar as operações. Em matéria para o G1, a gerente sênior de estratégia mobile do Google Brasil, Cláudia Carneiro, expressou que as interações de um smartphone e computador são diferentes, e poucos percebem que a má usabilidade nos celulares pode impactar negativamente no lucro.

Os sites da web podem ser utilizados para fazer compras pelos celulares; no entanto, muitas vezes, eles não são otimizados para a pequena tela do aparelho. É imprescindível que empresas de e-commerce invistam na criação de aplicativos e aperfeiçoem as plataformas para a experiência pelo portátil ser a mais agradável possível. Como a participação da modalidade tem se expandido, investimentos para melhorá-la garantem uma grande capacidade de conversão em vendas.





Dentre as características essenciais a serem melhoradas, estão os mecanismos de busca, que devem receber posição de destaque na plataforma e oferecer resultados satisfatórios, em que seja permitido a utilização de filtros para auxiliar na busca do item. As categorias de produtos que a marca oferece também devem ser facilmente identificadas, o desempenho do aplicativo deve receber atenção para proporcionar carregamentos rápidos e estabilidade, as imagens dos produtos devem ter boa resolução e permitir a utilização do zoom, para que o comprador veja todos os detalhes que deseja, informações sobre o frete e entrega devem ser claros e deve ser disponibilizada área para avaliação dos produtos pelos clientes.

Dentre as principais vantagens da modalidade, está a facilidade e o conforto da utilização de smartphones no cotidiano. Os canais de compra online podem ser acessados a qualquer hora do dia em qualquer aparelho com acesso à internet. De acordo com uma pesquisa feita pela Panorama Mobile Time/Opinion Box, 91% dos brasileiros que possuem um smartphone já realizaram compras através do aparelho. Esse comportamento tem crescido, e 80% dos entrevistados declararam que compram mais pelo celular do que pelo computador.





Uma forma de chamar a atenção dos consumidores para a loja online é oferecer benefícios para a compra pelo aplicativo. Algumas estratégias de sucesso que são utilizadas por diversas empresas do segmento são a aplicação de descontos, cupons, entrega rápida (algumas no mesmo dia) e cashback. Disponibilizar vantagens para o usuário que realiza a compra online, através do app da marca, garante um retorno considerável, ao mesmo tempo que melhora a imagem da empresa e a diferencia de seus concorrentes.





Nesta época do ano, diversas lojas realizam preparativos e descontos para as datas comemorativas que se aproximam. No final de novembro, por exemplo, durante a Black Friday, livros, eletrônicos e brinquedos podem estar com promoções específicas para os aplicativos ou sites, facilitando a compra mobile. O evento também pode ser uma boa oportunidade para antecipar a compra de presentes de Natal, para não correr o risco de deixar para a última hora e sofrer com a falta de mercadorias e atraso nas entregas.