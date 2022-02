Centro de Oficinas para Mulheres oferece curso gratuito de orientação profissional

As inscrições para uma oficina gratuita de orientação profissional, ofertada pela SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do Centro de Oficina para Mulheres (COM), estão abertas. A atividade acontecerá às 14h desta sexta-feira (11), presencialmente, na sede do COM (Rua Valparaíso, 189).

Mulheres acima de 18 anos podem participar, mas as vagas são limitadas. As inscrições devem ser feitas através do número de WhatsApp (43) 99945-0056. A ação será ministrada pela psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisneia Rampazzo.

A psicóloga informa que trará orientações sobre como as mulheres podem fazer escolhas profissionais mais conscientes e identificar seus interesses, ampliando a visão sobre a realidade profissional. “A escolha profissional é um momento cheio de desafios e indecisões na vida de qualquer pessoa, pois toda escolha é vista apenas como uma renúncia. Por isso, o autoconhecimento é um dos pilares para realizar uma boa escolha relacionada à carreira e vamos abordar como isso funciona na prática”, explica.





A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, ressalta a importância de identificar atributos pessoais que podem contribuir positivamente no sucesso e na satisfação profissional. “Por isso lançamos essa oficina, para que estas mulheres sejam orientadas por uma psicóloga que irá ajudá-las a fazer boas escolhas, e que certamente irá impactar toda a vida delas, inclusive na pessoal”, aponta.





Segundo a secretária municipal, a educação e o trabalho são dimensões essenciais para a garantia da autonomia das mulheres. “A partir desta premissa, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio de sua Diretoria de Empreendedorismo e Ações Educativas, busca realizar ações que auxiliem as mulheres a identificar as suas habilidades, potencialidades e interesses e a desenvolver a sua capacidade de escolha, seja para ingressar no mercado de trabalho, iniciar um projeto de empreendedorismo ou buscar conhecimento de acordo com o seu perfil e preferência”, frisa.