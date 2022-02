Dropshipping: saiba como começar seu negócio agora mesmo

A intenção de empreender e iniciar o negócio próprio entre os brasileiros cresceu de 30% em 2019 para 53% em 2020, segundo pesquisa internacional de empreendedorismo GEM (Global Entrepreneurship Monitor), cuja análise ainda acrescenta um índice de 57,3% dos entrevistados que acreditam ser um momento bom para empreender.

A pesquisa foi realizada com o apoio do Sebrae, em parceria com o IBPQ (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade) e os dados apontam que o percentual representa 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendem e que querem abrir um negócio nos próximos três anos.

Desse total, 1/3 teria sido motivado pela pandemia da Covid-19. Pela primeira vez, a pesquisa GEM também identificou que ter uma empresa é o segundo maior sonho do brasileiro. Que, as vezes esbarra no investimento inicial que pode se tornar um empecilho para tirar planos do papel, principalmente, em época de instabilidade econômica, desemprego e a falta de oportunidades no mercado de trabalho.





Mas ao mesmo tempo que alguns negócios podem levar mais tempo e mais investimentos, algumas alternativas e oportunidades estão se abrindo em novos modos de relações comerciais. Uma delas que tem se destacado por seu baixo custo inicial, é o dropshipping, vendas em gotas em livre tradução. Esse novo modo de comercio eletrônico pode ser uma fonte de renda lucrativa sem que o empreendedor tenha que gastar um investimento inicial em produtos no estoque que nem sabe se irá vender. Mas o que é, como funciona e como você pode começar seu negócio agora mesmo?





