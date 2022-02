Centro Esportivo Maria Cecília oferece aulas de alongamento e funcional para população londrinense

O Centro Esportivo Maria Cecília, localizado na região norte de Londrina, está oferecendo aulas em quatro modalidades diferentes (alongamento, funcional, natação para idosos e natação para pessoas acima de 15 anos). As atividades de alongamento e funcional ainda estão com vagas disponíveis para 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Cada turma tem limite, em média, de até 15 alunos. Porém, conforme a procura e demanda, novas vagas poderão ser abertas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As inscrições podem ser feitas apenas no próprio centro esportivo, localizado na Rua Luiz Brugin, 610.





O horário de atendimento é das 14h às 17h.





Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), pelo número (43) 3372-9191.

Continua depois da publicidade





As aulas de alongamento são realizadas de segunda e quarta-feira, em três horários: das 14h às 14h40, das 15h às 15h40, e das 16h às 17h. As de funcional ocorrem às terças e quintas-feiras, das 14h às 14h40. As aulas são conduzidas por estagiários supervisionados por professores da FEL.





Para as duas modalidades de natação, é possível fazer cadastro de reserva.





As aulas para pessoas acima dos 15 anos acontecem em todas as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 15h às 15h40, e das 16h às 17h, enquanto as aulas exclusivamente para idosos ocorrem às terças e quintas-feiras, também das 15h às 15h40 e das 16h às 17h.