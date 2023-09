Cinco banhos energéticos para mudar a vida

Quando as coisas não andam bem no plano terrestre, não custa nada pedir uma forcinha para o plano espiritual, né? Quem nunca?

Historicamente, as ervas e plantas são usadas em chás e banhos para várias finalidades e, pensando nos benefícios que a natureza nos proporciona, Kélida Marques, mística e espiritualista, ensina cinco banhos que podem ajudar a mudar a vida.



Banho para afastar encostos





Os encostos são espíritos menos evoluídos, perturbadores, desencarnados, que não aceitam a evolução espiritual e acompanham as pessoas em afinidades. Saiba que os encostos apenas farão parte da vida de uma pessoa que sente os mesmos desejos que eles, tais como: raiva, ódio, rancor, mágoa, inveja, desejo de brigar com outros, discutir, beber ou usar drogas. Para sair dessa situação, prepare este banho e espante-os.

Ingredientes:

2 litros de água Um punhado de alecrim (erva) Anil (em pedra ou líquido)

Como fazer:

Faça um chá de alecrim. Acrescente o anil (uma pedra ou algumas gotinhas do líquido até que a água fique totalmente azul). Misture tudo muito bem. Deixe amornar. Coe. Banhe-se do pescoço para baixo depois do banho higiênico. Durma com esse banho. O que restou da erva, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme preferência.

Quando fazer: Segunda-feira.

Banho para atrair o verdadeiro amor



Solteiras de plantão: este banho vai deixar você irresistível para atrair o grande amor da sua vida.



Ingredientes:

2 litros de água morna Um punhado de manjericão Pétalas de uma rosa cor-de-rosa 8 gotas de essência de jasmim.

Como fazer:

Macere bem o manjericão, as pétalas da rosa e as gotas de essência de jasmim na água. Coe e banhe-se do pescoço para baixo após seu banho higiênico. Durma com o banho. O que sobrou dos ingredientes, jogue tudo no lixo comum ou na natureza, conforme preferência.

Quando fazer: Sexta-feira.



Banho energético para conseguir emprego





Nada de desânimo se você está sem emprego e com muita coragem para se recolocar no ambiente profissional. Para ter boa sorte, prepare este banho e se recoloque no mercado de trabalho o mais rápido possível.

Ingredientes:

2 litros de água morna 1 espada-de-São-Jorge cortada em 7 pedaços.

Como fazer:

Bata tudo no liquidificador. Coe. Após o banho higiênico, banhe-se do pescoço para baixo orando nove vezes o Pai Nosso para São Jorge e peça o emprego no astral com muita fé e determinação. Não se enxague nem se enxugue. Durma com o banho. O que sobrou, jogue no lixo comum ou na natureza, conforme preferência.

Quando fazer: Terça-feira.



Banho energético para sair da depressão





A depressão é um dos males do século 21, uma doença que acompanha a humanidade ao longo de sua história com sintomas fisícos, espirituais e psicologicos. Prepare este maravilhoso banho para que possa transmutar as energias negativas tão ruins para sua alma em vibrações positivas.

Ingredientes:

2 litros de água Um punhado de folhas de boldo.

Como fazer:

Prepare um chá de boldo. Deixe amornar. Coe. Banhe-se da cabeça aos pés após o banho higiênico. Durma com o banho. O que sobrar do boldo, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme preferência.

Quando fazer: Segunda-feira.



Banho para ficar mais disposto no dia a dia





Tem dia que o ânimo, a alegria, o entusiasmo pela vida fogem. Que tal dar a volta por cima, estar de bem com a vida e sacudir a poeira? Reate a disposição com o dia a dia e curta a vida mais feliz.

Ingredientes:

2 litros de água Um punhado de folhas da erva pata-de-vaca.

Como fazer:

Prepare um chá com a erva. Deixe amornar. Coe. Banhe-se do pescoço para baixo após o banho higiênico. Durma com o banho. Quanto ao que sobrou da erva, jogue na natureza ou no lixo comum, conforme preferência.

Quando fazer: Segunda-feira.