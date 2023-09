Seis cristais para ajudar no período da menstruação

O período menstrual geralmente é marcado por sintomas desconfortáveis, como dor de cabeça, inchaço, cólicas. Esses sinais podem fazer as mulheres se sentirem mais cansadas e introspectivas.





Segundo Juliana Viveiros, espiritualista da iQuilíbrio, os cristais podem ajudar. Cada pedra deste tipo emana uma energia e ainda tem o poder de transmutação. Ou seja, pode transformar uma energia negativa – de baixa vibração – em algo que seja benéfico para a mulher que sofre com o período menstrual. “Quem se sente desanimada, pode escolher um cristal que traga mais energia. Para as que se sentem deprimidas, podem utilizar uma combinação de pedras que evitam essa tristeza e promovem o bem-estar e a alegria, tem cristal para todas as fases”, explica.

Publicidade

Publicidade





Você pode ter cristais bolsa, bolso, na mesa de trabalho ou até mesmo em colares, anéis e brincos. Para te ajudar, Viveiros destaca seis cristais:





Quartzo Rosa

Publicidade





Esse é um dos mais lembrados. Símbolo do amor e da feminilidade, o quartzo rosa amplifica o amor próprio, a cura interior e aumenta a confiança. No período menstrual, serve para dar um “chega pra lá” naquela bad vibe que se instala.

Publicidade





Granada





É muito utilizado em jóias. A cor vermelha lembra o sangue menstrual, promovendo um momento de reflexão e união com a natureza. A pedra é capaz de canalizar energias de auto-capacitação e empoderamento. Muito indicada para mulheres que se sentem vulneráveis ou sem forças.

Publicidade





Turquesa





Ela tem um lindo tom azul esverdeado que lembra um oceano profundo, límpido e calmo. Sendo assim, estabiliza o humor e promove a calmaria na mente e no coração. Dica: use antes de entrar no período de TPM (Tensão Pré-Menstrual) e tenha sempre perto de si quando se sentir nervosa, irritada ou estressada.

Publicidade





Ametista





Outro top of mind. Abundante aqui no Brasil, conecta com o mundo espiritual, abrindo portas para a sabedoria e equilíbrio. Quando se sentir perdida ou sozinha, tenha perto de si uma ametista e sinta a vibração do universo a seu favor. Dica: é ótima para quem gosta de meditar.

Publicidade





Crisocola





Se você sofre com cólicas intensas, tem poderes curativos e, além disso, tem uma profunda ligação com a energia feminina. Promove o bem-estar físico, emocional e espiritual.

Publicidade





Pedra da Lua





São poucas as mulheres que não sofrem com a variação de humor durante a menstruação, não é? Inclusive, ouve-se muito termos como “fulana é de lua”, que nada mais é que uma variação do estado de espírito.





A Pedra da Lua age como uma forma de você se conhecer mais e sofrer menos com as variações. Ela aumenta a intuição e promove calma.





Como energizar cristais





Antes de utilizar qualquer cristal, o ideal é que você o energize para que ele tenha o máximo de efeito sobre você.





Você pode deixar seus cristais sob a luz da lua cheia uma noite inteira. A lua cheia é uma ótima ideia pela potência e tamanha luminosidade. Ainda é possível deixar seus cristais tomarem um banho de sol durante a tarde, mas cuidado: algumas pedras podem ser sensíveis ao calor.





Você pode banhá-los em água corrente. No entanto, algumas pedras são sensíveis e podem oxidar depois de ter contato com a água. Por último, você também pode limpá-las com a fumaça de um incenso de sua preferência. “ o trio cristal + aromaterapia + cromoterapia são um espetáculo para mulheres em período menstrual”, conclui Viveiros.