Claudia Ohana sofre de nosofobia

Nosofobia: "Na verdade, não sou hipocondríaca. É medo de ficar doente. Mas eu sempre fui assim, desde pequena. É muito ruim. Mas comecei a trabalhar meu subconsciente. Estou lendo um livro sobre o poder do subconsciente e das palavras e do poder da mente sobre nós, o controle que temos. Todo dia eu falo coisas positivas e quando entro no pensamento da doença, eu falo: 'Não, não estou com nada, estou ótima, maravilhosa, não é comigo que está acontecendo e tal'. Ajuda para c***lho."





Medo de doenças e idas frequentes ao hospital: "Não vou para o hospital há muito tempo. Ia para o hospital antigamente. Eu sentia que eu estava tendo um treco. Com qualquer coisa? Uma vez estava pingando sangue do meu nariz. Já pensei: 'Estou com um tumor cerebral, vou morrer agora'. Em vez de esperar um dia? pingou sangue, para mim, já era tumor cerebral."





"Especialista" em séries de medicina: "Sou proibida de ver o Google, nem posso ler bula de remédio. Mas não tomo qualquer remédio, porque eu tenho medo de remédio também. Mas vejo todos os seriados de medicina. Tenho diploma de médica com 'Grey's Anatomy'."





Primeiros socorros e amor pela área da saúde: "Sei socorrer alguém, estou falando sério. As pessoas me ligam quando estão sentindo alguma coisa. Estudo sobre tudo. Fiz curso de enfermeira. Sei algumas coisas, o básico, como medir pressão. Adoro medicina. Amo! Adoro saber se posso socorrer alguém. E acho que posso tudo."