Danilo desaponta com bolo de crepe e é eliminado do Masterchef Brasil

Danilo conta que sua maior dificuldade foi justamente escolher os ingredientes. “Eu me atrapalhei um pouco, quis botar muita coisa, fiz uma salada de frutas que me prejudicou bastante”, admite o cozinheiro. “Vamos pensar bem: chocolate, morango, frutas, é tudo de bom, né? É gostoso, mas não agradou muito os chefs, e o principal que eu tinha que agradar eram os chefs”.

Fim da estrada para Danilo. O caminhoneiro foi o segundo eliminado do MasterChef Brasil nesta terça-feira (30) e derrapou com um bolo de crepe na prova decisiva da noite. Ele optou por rechear a sobremesa com frutas e chocolate, mas o sabor não agradou os jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.





Apesar de a confeitaria ser o ponto fraco de Danilo, o motorista de caminhão também teve dificuldade com o baião de dois e o ponto das carnes, as duas outras provas do episódio. “O baião de dois estava muito gostoso no meu paladar, mas não sei... Tinha muito concorrente bom, né?”, sugere sobre o primeiro desafio da noite. Em relação ao ponto das carnes, ele justifica: “Estou acostumado a fazer na churrasqueira. É diferente na frigideira”.

Uma questão externa também abalou bastante o foco de Danilo na competição. Enquanto estava no programa, o pai dele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e ficou oito dias no hospital. “Eu não conseguia me concentrar", revela. Mesmo mantendo contato, sabendo que o pai estava sendo bem cuidado, e recebendo informações sempre, ele confessa que se cobrou por estar longe nesse momento tão delicado.

“Ele voltou para casa, estou mais feliz, mas mexeu muito com o meu desempenho, meu raciocínio ficou bem lento”, conta. “Não estava conseguindo me concentrar no MasterChef 100%. Se um dia eu voltar, tenho que focar só no programa e esquecer o que está fora”, analisa Danilo sobre uma possível repescagem no futuro.