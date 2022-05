CMTU promove evento com serviços gratuitos para idosos

Na sexta-feira (27), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) de Londrina promove o evento “Idoso em Trânsito: respeito, saúde e cidadania”, com uma série de serviços gratuitos dedicados às pessoas acima dos 60 anos. A atividade é aberta ao público e será realizada das 8h às 12h, no estacionamento do Londrina Norte Shopping, como desdobramento das ações do Maio Amarelo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O destaque da programação vai para o drive-thru da credencial, iniciativa da CMTU que vai distribuir carteirinhas de estacionamento exclusivo sem que o idoso precise deixar o veículo para fazer a retirada.

Continua depois da publicidade





As vagas para emissão do documento são limitadas e, para garantir a participação, os conveniados do Sesc Londrina Norte, bem como os frequentadores do CCI (Centro de Convivência da Pessoa Idosa) da zona Norte, já podem procurar estas instituições para fazer o pré-cadastro.





Para a população geral, as inscrições serão disponibilizadas em 26 de maio, dia que antecede o evento, no site cmtu.londrina.pr.gov.br. O solicitante deverá acessar a página, clicar na chamada “atendimento do protocolo – agende já”, selecionar a opção “credencial de vaga especial – idoso – drive-trhu – 27/05/2022” e, então, escolher o horário desejado.





Os requisitos para ter acesso ao cartão são que a pessoa tenha 60 anos ou mais e more no município de Londrina, apresente cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou do RG do beneficiário, além do comprovante de residência atualizado em nome do idoso.

Continua depois da publicidade





Desde que a CMTU iniciou a distribuição de credenciais por meio do sistema drive-thru, em setembro passado, mais de 280 carteirinhas foram entregues de modo prático, rápido e, sobretudo, menos propício à transmissão da Covid-19.





Outras atrações – O evento contará ainda com aferição de pressão arterial, exame de glicemia, orientações de saúde e atividades físicas monitoradas. Serviços que, segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, irão proporcionar cuidado e momentos de lazer ao público. “Para além da questão do trânsito, será uma ação de valorização da vida”, pontuou.





Coordenado pela CMTU, o “Idoso em Trânsito: respeito, saúde e cidadania” tem apoio da SMI (Secretaria Municipal do Idoso), Sesc (Serviço Social do Comércio), Londrina Norte Shopping, Hospitalar e Londrisul.