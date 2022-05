Cine UEL abre programação com o filme "A Candidata Perfeita"

O Cine UEL (Universidade Estadual de Londrina) exibe nesta semana, no Cine Teatro Universitário Ouro Verde, o filme “A Candidata Perfeita”. Com duas sessões diárias, às 16h e às 19h30, a obra fica em cartaz na segunda (16), terça (17) e quarta-feira (18). A partir da próxima semana, um novo filme será exibido.

O filme conta a história de jovem médica saudita Maryam, que, apesar das suas qualificações, precisa lutar para conquistar o respeito de colegas e pacientes do sexo masculino. Uma confusão burocrática faz com que a jovem concorra como secretária municipal, e com a ajuda de suas irmãs, ela decide prosseguir com a candidatura para tentar melhorar as condições da clínica em que trabalha. Com determinação e criatividade, Maryam desafia sua comunidade conservadora, enfrentando as restrições dos papéis tradicionais das mulheres, para provar que é a candidata perfeita. A obra é dirigida pela cineasta Haifaa Al Mansour e tem no elenco nomes como Mila Alzahrani, Dhay, Khalid Abdulrahim e Sha Al Harthy. O filme foi lançado em 2019, tem duração aproximadamente 1h40 e classificação indicativa de 10 anos.

A obra foi bem recebida por críticos internacionais. “Um conto feminista com uma heroína irresistível”, diz a revista The Hollywood Reporter. “Incendiário e obstinado”, aponta o jornal The Guardian. Já o site

IndieWire comenta que a obra “mostra como pessoas comuns estão lutando por uma mudança radical no sistema”.





Os ingressos para o filme começam a ser vendidos 30 minutos antes de cada sessão, na bilheteria do Ouro Verde. A entrada inteira custa R$ 12 e a meia-entrada, R$ 6; não são aceitos cartões. Têm direito à meia-entrada estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados da OAB, Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos municipais, estaduais e federais. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais recebem isenção. O Cine Ouro Verde fica localizado na rua Maranhão, n°85, no calçadão central de Londrina.