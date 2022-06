Como cada signo reage ao namoro à distância e como fazer dar certo

Com as tecnologias dos dias atuais é muito fácil se comunicar com pessoas de todo lugar. Antigamente era preciso mandar cartas que demoravam dias para chegar, já hoje em dia basta mandar uma mensagem que a pessoa recebe na hora! Essas tecnologias permitem que cultivemos amizades, laços familiares e até relacionamentos amorosos mesmo com quilometros de distância. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Porém, um namoro a distância nem sempre é fácil, principalmente ao lidar com ciúmes, saudades e inseguranças para manter o relacionamento através de telinhas. Apesar disso, existem alguns pontos que podem ajudar na decisão desse tipo de relacionamento, como por exemplo, a astrologia.

“Uma das maneiras de conhecer um pouco mais sobre alguém é pelo signo. É possível saber, através da astrologia, como é a personalidade de uma pessoa, como ela se comporta, o que prefere e como conquistá-la. Assim, você terá mais chances de dar certo nessa relação” pontua Yara Vieira, astróloga do Astrocentro. Afinal, não é todo mundo que consegue prosseguir com um web namoro, para ver se você se encaixa nessa lista confira como cada signo encara o namoro virtual.



Áries



A pessoa do signo de áries adora entrar de cabeça no que é novo, e às vezes, pode não pensar direito nas consequências. Por isso, um relacionamento à distância com esse signo pode ser que prenda muito sua atenção e acabe dando certo ou pode ser só algo de momento.

O namoro à distância é algo delicado e pode se complicar no que diz a respeito de traição, sendo que a pessoa de áries pode gostar de se arriscar a novas aventuras, se rendendo aos charmes de uma tentação. Nesses casos, é importante manter o relacionamento interessante com chamadas de vídeo ou até mesmo jogos online!



Touro





As taurinas são pessoas mais calmas e gostam de se sentir seguras com seu par, além disso costumam ser mais fiéis e experimentar os prazeres da vida ao lado do parceiro.

E por gostarem de um relacionamento estável, ter um amor online pode ser uma ideia desvantajosa, pois será preciso criar um vínculo de confiança para suportar ciúmes, que é uma característica forte desse signo.

É preciso que taurinos e taurinas priorizem o namoro sadio da melhor forma e demonstrem afeto através da troca de mensagens e mimos mesmo que à distância.



Gêmeos





A geminiana gosta muito da liberdade e pode, depois de considerar prós e contras, mudar de ideia, já que para ela namorar ou não, são duas opções que podem possuir pesos iguais.

Portanto, para o namoro a distância dar certo para o casal, é preciso manter conversas inteligentes, mandar áudios para manter ambos interessados e claro, nada de tentar controlar a vida um do outro.



Câncer





Para quem é do signo de câncer, certas coisas são tratadas com mais sensibilidade, assim como um relacionamento estável pode trazer mais segurança.

Ao lidar com a saudade neste tipo de relacionamento, a canceriana pode sofrer muito se não tiver um suporte emocional do parceiro. Caso a canceriana se sinta amada e amparada pelo seu parceiro, não há o que temer.



Leão





A leonina gosta do controle da situação e de se sentir o centro da atenção. Por isso, um amor à distância pode atrapalhar um pouco, já que vai precisar de forças para não se submeter aos encantos de uma conversa de paquera com outras pessoas.

Por esse motivo, que tal marcar um encontro via zoom ou skype com o seu parceiro para dar (e receber) aquela atenção especial?



Virgem





As pessoas em virgem pertencem aos signos de terra, sendo uma das características dos nativos do signo de virgem a dificuldade de confiar nas pessoas.

Com isso, para a virginiana um amor à distância tem que valer muito a pena. Ela vai avaliar todos os detalhes antes de embarcar nessa aventura. Portanto, para mostrar o quanto o namoro a distância pode dar certo, seja discreto nas redes sociais, mas nas conversas online, prefira assuntos que tenham afinidades e transparecem suas intenções.



Libra





Se você é desse signo o romantismo e a necessidade de carinho são mais aflorados, assim como a indecisão. Libra tem a fama de demorar o seu tempo para tomar certas situações.

Diante disso, se ela optar ou não em se relacionar à distância, ela precisa ser convencida – e conquistada – pelo parceiro. Para lidar com a indecisão da pessoa do signo de libra, demonstre gestos de carinho e companheirismo como assistir um filme juntinhos à distância.



Escorpião





A pessoa de escorpião vai se entregar de cabeça nesse relacionamento, porém, o ciúme pode ser um obstáculo nessa relação.

Por ser um signo que se entrega de corpo e alma, consegue manter bem um amor à distância, e vive intensamente essa relação. Sendo assim, para cultivar o amor à distância, experimentem fazer coisas juntos, como conversas longas e deixe sempre claro seu interesse para que deem certo.



Sagitário





Com espíritos mais livres, as mulheres de sagitário se dão bem com relacionamentos à distância com seu amor, podendo passar o tempo longe do amado fazendo as coisas que gosta, sem se preocupar. Para aproximar mais a relação, aproveitem as conversas online e programem um reencontro, afinal, as sagitarianas amam uma aventura.



Capricórnio





Para quem é de capricórnio, ter o controle da situação é essencial, assim como suas tomadas de decisões são feitas com base em motivos concretos.

Costumam ter um pé no chão para decisões, sendo assim, é importante que seja desenvolvido planos para um relacionamento estável e quem sabe algo mais duradouro.



Aquário





Se você é do signo de aquário a vida pode ser feita de mudanças e isso não prejudicaria em nada sua vivência. Dessa forma, se o casal está dando certo apesar da distância, tudo bem, a aquariana vai continuar seguindo a vida.

E para cultivar essa relação, invista em interações a longa distância, como marcações em memes nas redes sociais, jogos de interesse de ambos e conversas mais descontraídas.



Peixes