'Ilusões Perdidas' está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde em Londrina

O Cine Teatro Ouro Verde exibe até a quarta-feira (29) o filme Ilusões Perdidas, com duas sessões diárias, às 16h e 19h30.

O longa conta a história de Lucien, um jovem poeta desconhecido da França no século XIX. Com esperanças e vontade de escolher seu destino, larga a gráfica na província natal para tentar a sorte em Paris, nos braços da protetora. Logo deixado por conta própria na vila, o rapaz vai descobrir os bastidores de um mundo condenado à lei do lucro e das falsidades. Uma comédia humana em que tudo se compra e se vende, da literatura à imprensa, da política aos sentimentos, das reputações às almas. Ele vai amar, sofrer e sobreviver às suas ilusões.





Com direção do cineasta Xavier Giannoli, o filme é baseado no livro Illusions perdues, de Honoré de Balzac, e é vencedor de sete prêmios César, incluindo o de melhor filme. O elenco conta com Benjamin Voisin, Cécile de France e Vincent Lacoste. O longa tem 2h30 de duração e é recomendado para maiores de 12 anos.





Os ingressos podem ser comprados na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (r. Maranhão, n°85, Centro de Londrina) 30 minutos antes de cada sessão. A inteira custa R$ 12,00 e a meia, R$ 6,00. Não são aceitos cartões. Estudantes, professores, doadores de sangue regular, pessoas com mais de 60 anos, filiados à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Sindicato dos Jornalistas e servidores públicos têm direito à meia-entrada. Professor ou facilitador com cinco alunos ou mais tem isenção no valor do ingresso.





O uso de máscara é obrigatório, de acordo com o Ato Executivo N°36, que determina a obrigatoriedade do uso de proteção individual em ambientes fechados da UEL (Universidade Estadual de Londrina).