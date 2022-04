Como ganhar da inflação para proteger seus investimentos em 2022?

Financeiramente falando, o ano de 2022 começou com o pé esquerdo para quem faz investimentos. A realidade é uma salada de juros altíssimos, com inflação estratosférica, recessão e uma pitada de guerra, difícil de engolir. Todos esses ingredientes fazem os investidores pisarem no freio e ficarem receosos quanto ao investimento mais seguro. Segurança financeira? O mundo está se perguntando o que é isso exatamente, se é possível em 2022 utilizar essas duas palavras juntas. Existe alguma forma para driblar a inflação e garantir os investimentos em 2022? A resposta é sim.

O segredo é diversificar





Uma dica que vale ouro é diversificar os investimentos, para garantir algum rendimento acima da inflação e evitar a diminuição do poder aquisitivo. No mercado financeiro inseguro como está, “pisar no chão devagarinho” é uma estratégia de sobrevivência, que vai garantir ganhar com segurança e ter flexibilidade para recuar, se for necessário, com destaque para títulos de renda fixa e de fácil liquidez.





Certificado de Depósito Bancário (CDB)





Uma indicação para tempos incertos é o CDB, por oferecer a opção de liquidez diária e proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aplicações de até R$ 250 mil, com rendimento igual ou maior ao da taxa do Certificado de Depósitos Interbancários (CDI), que tem como parâmetro os juros.





Tesouro IPCA





Quando a inflação sobe, não é momento para ser arrojado, pois a situação pede uma atitude mais conservadora, levando em consideração que as eleições chegarão em breve, para ser a cereja do bolo da instabilidade financeira brasileira. Por isso, uma boa opção é o Tesouro IPCA, que acompanha o índice de inflação do país e pode ser utilizado a médio e longo prazo. É considerado um investimento seguro e conservador, mas que não traz resultados imediatos.





Tesouro Selic





O investimento público Tesouro Selic rende a taxa básica de juros da economia e pode ser muito usado como reserva financeira, se nada der certo, ou se seu dinheiro estiver comprometido com outros investimentos. O rendimento é baixo, menor que a inflação, mas sua melhor vantagem é ser um investimento seguro, com facilidade de sacar o dinheiro. O Tesouro Selic pode ser o seu craque reserva, que é poupado durante o jogo, para definir a partida aos 43 minutos do segundo tempo.





BDRs





Com o dólar em alta, sem previsão de queda, a aposta no BDR pode ser uma proteção à variação da moeda americana. O investimento funciona com recibos emitidos por instituições financeiras nacionais, com rendimento vinculado a ações de empresas estrangeiras.





Ativos digitais





Para os mais arrojados, é preciso também prudência, não apostar muito alto, para não ter grandes prejuízos, estabelecer metas e trabalhar dentro desse limite. Com o conceito de metaverso em destaque, a versão do mundo em avatar abre ainda mais espaço para as moedas digitais. Para diversificar, é possível investir com moderação em ativos digitais. Para quem ainda não sabe o que é Bitcoin, é o principal ativo digital da atualidade.





Previsão de dias melhores





O momento é de turbulência, e a indicação é apertar os cintos para passar por isso com o máximo de segurança possível. Embora a realidade dos juros no Brasil não seja das melhores, a previsão é que ela perca força até o final do ano. Isso não quer dizer que os preços das coisas vão baixar, mas que irão subir mais lentamente, o que já é uma perspectiva mais vantajosa para o mercado financeiro.