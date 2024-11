Como lidar com luto animal no Dia de Finados: a importância de honrar a memória de pets

Doula da alma animal e terapeuta do luto animal ensina como buscar apoio emocional para lidar com a dor da perda - passo importante para a cura e aceitação





No Dia de Finados, além da lembrança dos entes queridos, é importante refletir a respeito de outra perda significativa: a dos animais de estimação. Para quem os ama, os pets são parte essencial da família, trazem alegria e amor incondicional. No entanto, lidar com o luto pela morte de um animal pode ser uma experiência igualmente dolorosa e, por vezes, subestimada.

O projeto Animales de Luz, fundado pela terapeuta Laini Jacomini, oferta apoio especializado para aqueles que estão atravessando esse momento de luto. “A morte da minha gata Nini, que me acompanhou por 13 anos, foi devastadora. Para lidar com a dor, me tornei doula da alma animal, com o desejo de oferecer aos tutores a mesma ajuda que precisei,” conta Jacomini, que se especializou em acompanhamento de luto animal.





O serviço é uma alternativa para quem se sente incompreendido ou desamparado ao lidar com a perda de um pet. “Foi um alívio poder compartilhar minha dor sem ser julgada”, lembra Jucemara Soares, que procurou o acompanhamento após a morte da cachorrinha Meg. O processo oferece não somente escuta empática, mas também ferramentas como meditações e orientações personalizadas, ajudando os tutores a atravessarem a dor e encontrarem conforto.

Além de ajudar quem já perdeu o companheiro animal, o projeto ainda oferece suporte durante o processo de despedida, em casos de doenças terminais ou idade avançada. O foco é dar ao tutor a oportunidade de tomar decisões difíceis com amor e respeito, preparando emocionalmente para a perda iminente.





Neste Dia de Finados, vale lembrar que honrar a memória de nossos pets e buscar apoio emocional para lidar com a dor é um passo importante para a cura e aceitação.





