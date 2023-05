Como lidar com o fim de um relacionamento amoroso?

O cenário se torna ainda mais complicado quando gera desgastes emocionais, quando a pessoa ainda gosta da outra, ou até mesmo quando ela tem dificuldades em prosseguir com a sua vida porque ainda tem esperanças de retomar a relação que tinha. Nesses casos, é fundamental que algumas medidas sejam tomadas para minimizar o sofrimento bem como os impactos negativos no cotidiano desses indivíduos.

Término de relacionamento é um processo que diversas pessoas já vivenciaram ou ainda podem vivenciar ao longo da vida. Algumas conseguem se recuperar e "virar a página" de forma rápida, no entanto, outras precisam de um tempo maior para superar a situação e estabelecer o seu emocional.

"Quando estamos vivenciando um relacionamento amoroso, criamos laços, expectativas, fazemos planos, e temos sentimento pelo outro, no entanto, quando se há uma quebra, essa pessoa na qual tínhamos um vínculo deixa de fazer parte da nossa realidade, ela desaparece, então vem a forte sensação da perda, de um luto mesmo", explica.

De acordo com a psicóloga e professora do curso de Psicologia da UNINASSAU Recife, campus Boa Viagem, Renata Ramos, o final de uma relação, seja namoro ou casamento, muitas vezes implica em uma dor que é análoga ao luto pois uma determinada pessoa deixa de fazer parte da vida e da rotina da outra, muitas vezes o contato é totalmente quebrado, e o sofrimento acaba se materializando na perda.

Investir mais em si mesmo, praticar o autocuidado, viajar, ter algum hobby - que pode ser a leitura, a prática de algum esporte ou atividade física - ter a companhia dos amigos, da família ou até optar por investir mais na carreira profissional são algumas das estratégias que podem ajudar a superar essa fase.





"É fundamental que a pessoa comece a pensar nela mesma como sujeito, individualmente falando, e não mais levando em conta o casal, ou aquela outra pessoa com a qual ela estava se relacionando, ou a partir do outro que foi embora. É preciso pensar no presente, focar em si mesmo e investir em atividades que fazem sentido para ela, que ela goste de fazer e que a deixe bem e confortável consigo mesma. Ter uma rede de apoio também é imprescindível para que ela se sinta acolhida, compreendida, e tenha um suporte para enfrentar essa perda que é só dela", orienta.