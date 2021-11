Confira 8 receitas de banhos para aproveitar o melhor do ano novo

Os banhos de ano novo fazem com que as pessoas encontrem energias de proteção, prosperidade, harmonia, amor e muito mais. Para que realmente funcionem, porém, é preciso que haja fé e mantenham-se sempre seus pensamentos positivos, elevando suas vibrações com intenções de esperança.



“Esse é o momento de renovar sua fé e principalmente fortalecer o espírito, para que as más energias se desfaçam e você entre com total proteção no novo ano. Outra dica valiosa, é fazer uma reflexão de tudo que viveu. Dessa forma, você se prepara para alcançar todos seus desejos e não se esqueça nunca de agradecer”, aconselha Juliana Viveiros.

Para te ajudar nessa, a espiritualista na plataforma iQuilíbrio separou algumas dicas de banhos para o ano novo. Veja:





1) Banho para atrair amor





Ingredientes:

1 litro de água

1 maçã

Pétalas de rosas vermelhas

3 cravos da índia

1 pau de canela

Perfume de alfazema





Modo de fazer: Coloque 1 litro de água em uma panela e leve-a ao fogo. Quando estiver fervendo, misture os demais ingredientes.





Deixe cozinhar, desligue o fogo e tampe até ficar em temperatura ambiente. Tome o banho de higienização normalmente, em seguida despeje a mistura pelo corpo, do ombro para baixo. Deixe secar e use o perfume de alfazema. É um banho para o último dia do ano.





2) Banho de ano novo para prosperidade





Ingredientes:







5 folhas de louro

1 litro de água

3 paus de canela

7 gotas de essência de baunilha

1 colher de sopa de açúcar cristal

1 colher de sopa de sal grosso

1 vela amarela





Modo de fazer: Para o banho de sal grosso e açúcar, coloque a água para ferver e adicione os ingredientes, menos a vela. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe esfriar um pouco.





Coe a mistura e jogue do pescoço para baixo. Fazer o banho de higiene habitual, deixando secar naturalmente. Pegue a vela, acenda e faça uma oração pedindo prosperidade e agradecendo por tudo que aconteceu no seu ano.





Com o restante que foi coado, os restos materiais, faça o despacho em um lindo jardim que julgue próspero.





3) Banho para atrair sorte e proteção





Ingredientes:





1 ramo de arruda

1 maço de guiné

1 espada de São Jorge

Vasilha

1 litro de água





Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e adicione todos os ingredientes picads. Abafe com uma tampa, desligue o fogo e espere esfriar. Despeje toda essa mistura sobre o corpo, sempre do pescoço para baixo. Mentalize o Arcanjo São Miguel e peça todo o amparo no ano que está chegando.





4) Banho para abertura do caminho no emprego





Para abrir os caminhos para um novo emprego ou iluminar seu trabalho atual, faça esse banho para a virada de ano.





Ingredientes:





1 litro de água

7 pontinhas da espada de São Jorge





Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e pontas da espada de São Jorge. Coe todo o líquido e banhe-se do pescoço para baixo, e depois após tome o seu banho de higiene normalmente. Vale ressaltar que esse banho é para o último dia do ano e precisa ser feito antes de dormir. Dessa forma, as energias serão incorporadas na última noite de sono, antes do dia 31.





5) Banho para atrair saúde





Ingredientes:





1 punhado de lavanda, camomila, manjericão roxo e alecrim

10 pétalas de rosa branca

1 litro de água





Modo de fazer: Ferva 1 litro de água e misture todos os ingredientes. Tampe, desligue o fogo e deixe esfriar. Depois banhe-se como de costume e despeje toda mistura do pescoço para baixo.





6) Banho para atrair dinheiro





Ingredientes:





1 litro de água

7 folhas de louro

1 xícara de açúcar

7 moedas do mesmo valor

7 ramos de alecrim

7 pétalas de rosa amarela.





Modo de fazer: Para começar o banho do dinheiro ou da fortuna, ferva 1 litro de água e coloque todos os ingredientes. Deixe o líquido esfriar e após o banho tradicional, despeje-o do pescoço para baixo, pensando em muito dinheiro. Tome novamente o banho normal e coloque as moedas na carteira. No próximo ano novo, doe essas moedas a um mendigo.





7) Banho de sal grosso de ano novo





É uma ótima maneira para começar o ano limpando as energias. Como esse banho é de limpeza de final de ano, ele tira tanto as energias ruins quanto as boas. Por isso, é importante que depois de tomá-lo você reponha as boas energias. Portanto, essa dica contém duas receitas em uma! É um banho de descarrego para final de ano e também um banho para começar bem o ano.





Ingredientes:





4 colheres de sopa de sal grosso

1,5 litros de água

2 colheres de sopa de alecrim

1,5 litros de água





Modo de fazer: Antes de entrar para o banho prepare as duas misturas. Uma delas é como se fosse um chá, ferva 1,5 litro de água e depois adicione o alecrim. Tampe o recipiente e deixe em infusão. Para fazer a segunda, adicione o sal grosso em 1,5 litro de água em uma jarra. Leve as duas para o banheiro.





Primeiro, você toma um banho normalmente. Depois que terminá-lo desligue o chuveiro e jogue a água com sal grosso do pescoço para baixo. Mentalize o propósito daquele banho e o que você deseja limpar. Nunca despeje o sal grosso na sua cabeça, pois nessa região existem dois chakras importantes de conexão com sua vida espiritual e com Deus.





Depois de tomar o banho de sal grosso de ano novo, enxágue o corpo tirando todo o excesso de sal. Agora é hora de repor as energias boas com o banho de alecrim, também do pescoço para baixo. Nesse momento mentalize coisas positivas, imagine que uma cachoeira de luz está caindo sobre o seu corpo.





8) Banho de ervas para ano novo





Pode ser realizado para virada de ano ou também um banho para começar bem o ano, no dia primeiro de janeiro.





Ingredientes:





3 folhas de guiné

3 folhas de eucalipto

3 punhados de cravo em pó ou 3 cravos da índia inteiros

1,5 litro de água





Modo de fazer: Coloque a água para ferver, quando ela estiver fervendo desligue o fogo e adicione as ervas. Deixe a mistura em infusão por alguns minutos. Tome seu banho de higienização normalmente e depois que terminar jogue esse chá em seu corpo, sempre do pescoço para baixo.