Confira dicas para evitar práticas espirituais abusivas

Fim de relacionamento, luto, autoconhecimento, desemprego são alguns dos motivos que fazem as pessoas buscar por ajuda de trabalhos espirituais. No entanto, existem pessoas que fingem saber fazer esse trabalho para se aproveitar das vítimas.

Nos últimos tempos, tem crescido o número de casos, relatos e denúncias de abusos praticados por líderes espirituais, seja em religiões ou práticas de cura energéticas e abusos espirituais. “Eles se aproveitam da vítima que, por sua vez, já está vulnerável. Abusos assim trazem efeitos psicológicos, assim como abusos físicos”, pontua a Kélida Marques.

Ainda segundo Kélida, as mulheres já tinham uma dificuldade muito grande de acessar o sistema de Justiça, com deslocamentos longos até delegacias da mulher, que muitas vezes estão sobrecarregadas ou não existem no local em que as mulheres sofrem violência. Além disso, em muito dos casos, elas não têm nem informação de quem procurar e acabam não denunciando.

“Tenho uma fundação, a Ordem de Maria Padilha e Maria Madalena, lá ajudamos mulheres de todo o mundo a ter uma prática mais segura de sua espiritualidade sem vínculo religioso. Isso é muito importante. Nas minhas redes sociais, falo mais sobre o assunto”, comenta a espiritualista Kélida Marques.