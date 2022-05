Sexta-Feira 13: conheça os objetos que você precisa se livrar imediatamente

A sexta-feira (13) é um dia de superstições para aqueles que acreditam ser sinônimo de mau gosto. Diz a lenda que a data pode trazer uma certa má sorte aqueles que não se cuidam. Quando se trata de revés, existem poucas superstições tão difundidas na cultura ocidental quanto a da sexta-feira 13.

Superstições fazem parte do dia a dia: mesmo se você nunca teve nenhuma, conhece alguém que tem. E são tão estranhas que não dá para não se perguntar: quem foi o “louco” que inventou cada uma? “Por isso, algumas pessoas não passam por debaixo de uma escada, outras, ficam ressabiadas quando um gato preto cruza seu caminho. E, embora sejam práticas consideradas supersticiosas, que alguns abominam, mas muitos respeitam. Um ditado espanhol traduz bem a situação – Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem!”, brinca a espiritualista Kélida Marques.

Ainda de acordo com a mística, “nossa casa é considerada o refúgio da alma e por isso é sempre bom cuidar das energias e vibrações que habitam nela, independente da data. Muitas pessoas optam por administrar essas energias com amuletos de proteção e patuás, mas ignoram a presença de objetos que atraem vibrações ruins. Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de coisas e pessoas e alguns objetos podem tanto permitir que boas energias adentrem ao nosso lar como facilitar a entrada das más energias”.

Por conta disso, há objetos que são responsáveis pela falta de prosperidade, bloqueiam as energias positivas da sua casa e não podem mais permanecer no ambiente. Dessa forma, Kélida traz um compilado de objetos para evitar em sua casa e se livre de todos eles.