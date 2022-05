Confira essas dicas para economizar nas compras de mercado

Com o avanço da inflação, manter o armário e a geladeira abastecidos com alimentos saudáveis e nutritivos tem se tornado um desafio diário para o trabalhador brasileiro que precisa, agora, mais do que nunca, equilibrar seu orçamento doméstico. Mas, como manter uma rotina alimentar saudável sem gastar muito?

Muitas dessas respostas estão em técnicas de reaproveitamento e não desperdício de alimentos. "Um exemplo muito comum de desperdício e que muitas vezes nem nos damos conta é aquela verdura que fica esquecida na gaveta da geladeira. Alimentos in natura como esses têm prazo de validade curto. Mas, com algumas técnicas, eles podem ter seu prazo de vida extendido. E aquele dinheiro que você iria gastar com a reposição desse alimento pode ser disponibilizado para outro item", conta Soraia Batista, nutricionista da Sodexo Benefícios e Incentivos e responsável pelo Viver Bem.

Nessa hora em que é preciso economizar, o benefício do cartão alimentação concedido pelas empresas aos seus colaboradores se torna também um grande aliado do orçamento, já que garante ao trabalhador acesso a uma alimentação de qualidade sem a necessidade do comprometimento de renda.





"É possível utilizar esse benefício para adquirir produtos de gêneros alimentícios em supermecados, açougues e mercearias", conclui Soraia. Dados da pesquisa O Futuro da Vida no Trabalho da Sodexo, realizada em parceria com a Harris Intercative, mostram que, em uma eventual troca de emprego, cerca de 16% dos profissionais consideram como mais importante, além de salário, cargo, responsabilidades e tempo de deslocamento, a oferta de benefícios, como seguro de saúde, creche, vale-alimentação e refeição.

Confira as dicas para economizar nas compras de mercado: