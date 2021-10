Conheça as características do signo de escorpião

Considerados os mais intensos do zodíaco, as pessoas do signo de escorpião têm forte energia emocional, apesar de dificilmente deixar isso transparecer. São perfis que costumam ser misteriosos, isso porque pessoas desse signo costumam ser reservadas e calmas em um primeiro momento. Nativos desse signo são guiados por suas emoções e pela sua forte intuição.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na amizade, são bons amigos, mas apenas daqueles que consideram serem merecedores do seu respeito. Quando isso acontece, cuidam muito das amizades e prezam por elas. Porém, um amigo com Sol em Escorpião nem sempre é fácil de lidar. Quando se sentem traídos, dificilmente será possível recuperar a confiança e a amizade.

Continua depois da publicidade





No amor, amam sem restrições, mas demoram para se entregar. Gostam de sentir firmeza antes de firmar qualquer relacionamento amoroso, mas quando chega o momento de abrir o coração são os mais leais do zodíaco. O signo de Escorpião também é o símbolo do sexo e da sensualidade no zodíaco. Pela alta libido, conseguem sentir prazeres que os outros signos não experimentam.





E para saber como conquistar os nativos de escorpião, o Astrocentro, maior portal de esoterismo listou as principais características deste signo. Veja:

Continua depois da publicidade





- É difícil encontrar um escorpiano sem sucesso na carreira profissional. Eles podem se dar bem em praticamente todas os cargos, desde os mais baixos até grandes posições em empresa





- A família é algo que tem bastante importância na vida do escorpiano. Como são pessoas naturalmente desconfiadas, acabam sendo muito ligadas aos parentes queridos, já que esses eles confiam verdadeiramente.





- São pessoas bastante esforçadas e têm muita força para mudar o mundo. No entanto, são também sensíveis e se sentem afetadas por inúmeras situações.





- É um signo com personalidade profunda, poderosa e perceptiva









Saiba mais sobre a mulher de escorpião: Quem comanda essa mulher é Marte, então ela é fogo. Extremista em suas decisões, elegante e refinada, pode parecer severa e sóbria tanto no jeito de se vestir quanto na ordem da casa e dos filhos. A melhor definição para a mulher do signo de Escorpião é profundidade. Seu temperamento é sutil, complexo e nunca óbvio. Ela não se curva a nada nem a ninguém.





Quer conquistar uma escorpiana? Ela sabe que o amor é mais do que segurança, afeto e bônus sexual. Elogiar sua beleza é uma boa forma de conquistar a mulher de escorpião. Ela também espera que a pessoa amada tenha uma personalidade corajosa, com força e determinação. Se conquistar essa mulher, terá fidelidade total, amor e dedicação.





Como é o homem de escorpião: Sensual, intenso e muito dedicado. Ele é muito atraente, intenso. Porém, ao mesmo tempo, o homem do signo de Escorpião é misterioso e também demora até revelar seus segredos.





Quer conquistar um escorpiano? O nativo do signo de Escorpião gosta de pessoas verdadeiras, sinceras, autênticas, ou seja, com personalidade forte. Na busca para ser sua parceira ele procura alguém para dividir, somar e multiplicar, seja os momentos bons ou ruins.