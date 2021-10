Qual a viagem ideal para cada signo?

Em meio a tantas opções, pode ficar difícil saber por onde começar a desbravar o mundo e uma forma de facilitar isso é entender quais desses lugares compartilham características com os seus signos.

Assim como cada signo é único, os países também possuem uma cultura individual, uma história individual e a sua própria energia. Quanto mais você souber sobre o destino que escolher, melhor! Afinal, além de estar mais preparado para conhecer o lugar, tem mais chances de que ele seja compatível com a sua personalidade. Para que isso seja mais fácil, a Vic costa, astróloga do Astrocentro, trouxe algumas indicações para cada signo. Confira:

Áries

Como os arianos são aventureiros, corajosos e cheios de energia, o destino deve conter atrativos que vão satisfazer esse lado mais audacioso dos arianos. Outra característica comum deste signo é o gosto pela natureza e, consequentemente, por desbravar lugares novos. Por isso, o Chile, que já foi considerado o país mais aventureiro e combina com quem gosta de adrenalina. Além disso, as paisagens chilenas são de tirar o fôlego e vão surpreender os nativos de Áries.

Touro

Os taurinos são regidos por Vênus e, por isso, têm uma ligação com a estética, com o luxo e com o belo. O conforto e a comodidade são essenciais para esses nativos, que também gostam de desfrutar de outros prazeres, principalmente os relacionados à alimentação! Por tudo isso, o taurino pode se dar muito bem na Itália. Além da beleza natural do lugar ser encantadora, a tranquilidade e as atividades culturais combinam com as energias de Touro.





Gêmeos

O geminiano possui um espírito jovial e é muito comunicativo, além de adorar conhecer lugares e pessoas novas! O tédio não pode ser parte da viagem desses nativos. Conhecer culturas exóticas e diversas é a cara de Gêmeos, que é caracterizado pela sua duplicidades. Por isso, a Tunísia, que se situa entre o Ocidente e o Oriente, pode ser um país em que os geminianos vão se sentir bem. Além de ter uma localização interessante no mapa, a Tunísia é um lugar cosmopolita, acolhedor e possui paisagens lindas.





Câncer

Os cancerianos são conhecidos pela sua sensibilidade e também são muito ligados ao passado. Por isso, gostam de lugares que tenham história, que sejam acolhedores e intimistas. Comer bem também é uma das prioridades para esse nativo na hora de escolher o destino da viagem. Por isso, a Áustria, que é conhecida por despertar a paixão, pode ser muito agradável para os nativos de Câncer. Além disso, esse país também é famoso pela sua produção de chocolate.





Leão

Os leoninos são muitos alegres, comunicativos e adoram atenção. Eles precisam se sentir bem recebidos e também prezam por lugares luxuosos. A Coréia do Sul pode ser um destino muito bom para esses nativos, por ser uma cidade bem diferenciada, repleta de templos tradicionais misturados com modernos arranha-céus. O ritmo acelerado e vibrante do local também combina muito com os leoninos, que não gostam de ficar parados e adoram uma festa!





Virgem

Os virginianos podem não ser muito adeptos a lugares barulhentos e superlotados, preferindo passeios ligados à natureza ou à cultura. Esses nativos adoram conhecer sobre a história do lugar e vão adorar os destinos que forem repletos de museus e atividades culturais. Por isso, a Alemanha, que é conhecida pelo senso de ordem e pela disciplina, além de suas paisagens e sua história, é um destino que agrada os virginianos.





Libra

Os librianos são sensíveis e românticos, além de possuírem um senso artístico aguçado. Eles gostam de se sentir acomodados, comer em bons restaurantes, fazer compras e se vestir bem. Uma viagem para contemplar artes, conhecer museus e teatro é muito atrativa para esses nativos. Por isso, a Holanda, que abriga o museu de Van Gogh, é um destino que esses nativos vão aproveitar muito.





Escorpião

Para os escorpianos, que são intensos e estão em um processo constante de transformação de si mesmos, as viagens são experiências muito marcantes. Eles gostam de destinos que mexam com a emoção e que vão garantir que a pessoa que voltar de lá não seja a mesma que foi. A Noruega é um país que vai agradar esses nativos, por ser um lugar com magníficas histórias antigas e povos desbravadores, o que aguça a curiosidade dos escorpianos, que adoram mistérios do passado. Esse país também tem paisagens exuberantes.





Sagitário

Os sagitarianos são viajantes por natureza, movidos por sua curiosidade de estudar e conhecer coisas novas. Eles também são pessoas otimistas e divertidas, que gostam de estar sempre fazendo algo diferente. A argentina combina com o espírito aventureiro e animado desses nativos, e também possui muitos mercados, lojas e bares para que os sagitarianos possam se divertir.





Capricórnio

Os capricornianos são conhecidos por sua postura mais séria e racional. Por isso, para agradá-los é preciso pensar em classe, economia e muito conhecimento. Por isso, o Reino Unido é um destino quase perfeito para eles, porque até mesmo o jeito fechado desse nativo combina com o jeito inglês. É um país em que as pessoas são educadas, tradicionalistas e decididas, o que encanta os capricornianos.





Aquário

Os nativos de Aquário gostam de tudo que é fora do convencional e, por isso, buscam destinos exóticos, modernos e que proporcionem o sentimento de liberdade (porque eles odeiam se sentir presos!). Além disso, esses nativos também prezam pelas noções de fraternidade e igualdade, que podem ser encontradas na Suécia, país que vai fazer com que esses nativos fiquem encantados.





Peixes

Os nativos de Peixes são sensíveis e adoram se sentir acolhidos, além de se preocuparem muito com a sua espiritualidade. Por isso, destinos que proporcionem vivências com muito misticismo, história e peso emocional são perfeitos para esses nativos. Portugal, por ser o país colonizador do Brasil, ser repleto de história religiosa e possuir paisagens apaixonantes, é um destino que os piscianos vão adorar!