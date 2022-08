Conheça os 5 oráculos do amor mais desejados e procurados

Sorte ou azar no amor? Quando o assunto é relacionamento, perguntas não faltam, e questões que vão desde “será que é amor?” até o famoso “estou sendo traída?” são as mais requisitadas durante uma consulta de qualquer tipo de oráculo. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

Para Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro, leituras desse tipo são ideais para ajudar a desvendar os sentimentos mais ocultos da sua companheira e também os seus, assim como identificar padrões repetitivos dentro do relacionamento.

"Oráculos são ferramentas capazes de nos guiar de alguma forma, e nos orientar para melhores escolhas. Eles podem nos mostrar os possíveis resultados das escolhas feitas no presente, ou como podemos agir hoje para garantir um amanhã da forma que queremos”, explica a especialista.

Pensando nisso, ela separou os 5 oráculos do amor mais desejados e procurados. Confira!



Baralho Cigano | O oráculo do amor mais desejado



De todos os oráculos do amor, certamente o baralho cigano é o que mais recebe perguntas e auxilia nas dúvidas. Claro, é natural que essa procura aconteça, afinal, a mística em torno dos ciganos e do amor é muito forte.

São 36 as cartas ciganas que falaram das questões mais profundas do seu coração. Cada uma delas é dotada de uma figura pictórica recheada de interpretações que variam de acordo com a posição e a proximidade de outras cartas.

Atualmente, é possível fazer esses jogos de forma online e a sua acuracidade é a mesma de um jogo realizado presencialmente com uma cartomante. Por isso, não sinta que pode estar recebendo uma dica errada ou uma orientação duvidosa, elas são bem assertivas.

Saiba o que perguntar quando o assunto é o amor em uma consulta: meu amor vai voltar?; ele(a) ainda gosta de mim?; é amor verdadeiro?; devo investir nesse relacionamento?; e meu casamento tem futuro?



Runas Nórdicas | O oráculo do amor que responde sim ou não





Quer uma resposta direta, como um sim ou não? Então esse é um dos oráculos do amor que irá satisfazer sua curiosidade. As runas nórdicas não são usadas apenas como uma forma de prever algumas situações do nosso dia a dia, mas também como amuletos e partes de rituais.

Inclusive, cada um dos desenhos esculpido nas runas possui dois significados distintos: um mundano e outro espiritual. Quando realizamos um jogo para saber um pouco mais do nosso presente e futuro, estamos trabalhando apenas com os significados mundanos.

Normalmente, joga-se de 1 a 3 runas e analisa-se os seus significados. Aliás, é completamente possível fazer um jogo de forma online, e de graça! mas é para perguntas simples. Para questões mais difíceis e que exigem um pouco mais de interpretação, o ideal é que você procure um especialista. Ele saberá lhe auxiliar com facilidade.



Tarot do amor | O oráculo do amor mais fofoqueiro





Se você é fã das cartas ciganas, vai adorar o tarot do amor. Quando você menos espera, as cartas do tarot irão levantar questões que você nem desconfia, mas que fazem total e completo sentido. Por isso, prepare o seu coração e sua lista de perguntas, pois o “fofoqueiro” dos oráculos do amor não vai deixar pedra sobre pedra!

Questões que você pode levar para o tarot do amor: vou encontrar um amor em breve?; ele(a) me ama tanto quanto eu o(a) amo?; meu namoro vai continuar indo bem?; o(a) ex dele(a) ainda gosta dele(a)?; e vou me casar? são algumas das perguntas que valem fazer em uma consulta.



Numerologia | O oráculo do amor baseado em uma ciência





A numerologia é um estudo do seu nome que foi registrado na certidão e da sua data de nascimento que permite entender melhor a sua personalidade e os padrões que se repetem em sua vida.

O mesmo pode ser feito com o nome da pessoa que você ama. Entender os seus aspectos mais profundos e o do ser amado ajuda a tomar os próximos passos e evitar problemas.

Os números, como você bem sabe, são a medida de tudo o que existe. E não somente místicos, mas matemáticos, astrofísicos e diversos outros cientistas reconhecem a influência dos números sobre nosso dia a dia.

Além do mais, quando nos conhecemos bem e conhecemos o outro, é possível tomar decisões melhores. Para saber o que numerologia tem a dizer sobre você e seu amor, é necessário fazer uma análise numerológica com um especialista.



Astrologia | Será que o signo dele combina com o meu?