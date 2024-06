Contrato de namoro pode prever multa em caso de infidelidade do parceiro

Shopping de Londrina terá aplicação gratuita de teste para identificação do daltonismo

A aplicação do Teste de Ishihara, que permite avaliar a capacidade da pessoa em diferenciar as cores, será feita no Boulevard Shopping, no Espaço ColorADD, neste sábado (29), das 14h às 18h. A iniciativa gratuita é uma parceria com o Hoftalon.