Shopping de Londrina terá aplicação gratuita de teste para identificação do daltonismo

A aplicação do Teste de Ishihara, que permite avaliar a capacidade da pessoa em diferenciar as cores, será feita no Boulevard Shopping, no Espaço ColorADD, neste sábado (29), das 14h às 18h. A iniciativa gratuita é uma parceria com o Hoftalon - Hospital dos Olhos.





O sistema ColorADD, aprovado pela comunidade científica internacional, é feito para a identificação das cores através de símbolos gráficos para identificar as três cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Essses símbolos, quando combinados, criam uma paleta de cores mais ampla, que possibilita uma linguagem universal e inclusiva.

Com o sistema implementado em várias áreas do shopping, como estacionamento, áreas de circulação e praça de alimentação, os visitantes conseguem interagir com o ColorADD. Além disso, podem visitar o espaço exclusivo no piso superior, ao lado da loja Havainas, para conhecerem mais sobre e participar de um jogo didático para o entendimento das cores.





Segundo Carolina Boz Eckert, médica do Hoftalon, é importante que o portador de daltonismo tenha consciência do diagnóstico e possa se guiar melhor em sinalizações, na escolha de peças de roupas e na própria vida profissional, além de aprender a lidar com as dificuldades que possam surgir.

“Existem vários tipos de níveis de daltonismo e a avaliação médica será importante para ajudar nesta condução, evitando perda de oportunidades de trabalho, comprometimento do desempenho profissional ou constrangimentos que possam abalar a autoestima e causar impedimentos no dia a dia”, afirmou.





A aplicação do Teste de Ishihara também está programada para acontecer no espaço ColorADD no dia 13 de julho, das 14 às 18 horas.

SERVIÇO





Espaço ColorADD

Piso superior Boulevard Shopping

Aplicação Teste de Ishihara: sábado (29) das 14 às 18 horas

Atendimento gratuito