Coral do Santuário abre inscrições para preencher vagas de coralistas

O Coral Geraldo Dutra, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte do Paraná, na Vila Nova em Londrina, está com vagas abertas para preencher vozes como tenores, baixos, sopranos e contraltos. A participação é voluntária e os ensaios ocorrem às quintas-feiras, às 19h30, com regência do maestro José Mário Tomal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Para se inscrever, basta ir até um dos ensaios ou entrar em contato pelo WhatsApp (43) 99911-5904. Os candidatos à participação serão testados pelo maestro para determinar em que grupo de vozes cantarão. O coral realiza apresentações nas missas semanais aos domingos, nas missas solenes como Páscoa e Natal, entre outras datas festivas, na Festa da Padroeira, em outras paróquias e até em festivais de canto coral.