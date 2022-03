Crianças na cozinha: quais os principais cuidados que os pais devem tomar?

No entanto, se a criança estiver acompanhada por um responsável, essa frase não é tão verdadeira assim... Afinal, é possível ter uma criança na cozinha, desde que todos os cuidados sejam tomados e que a criança esteja totalmente protegida de possíveis acidentes. Algumas regras de segurança devem ser rigorosamente aplicadas para evitar acidentes, tanto com a criança, quanto com você. Confira!

Você com certeza já deve ter ouvido a máxima “cozinha não é lugar de criança”, não é mesmo? Esse é quase um ditado popular, pois uma criança na cozinha pode entrar em contato com objetos perigosos, como facas, fogo e gás, que podem causar acidentes graves.

Oriente a criança corretamente



Alguns cuidados físicos



Se a criança tiver o cabelo comprido, amarre-o ou a faça vestir uma touca, para evitar que enrosquem ou mesmo toquem no fogo. Da mesma maneira, evite que a criança use pulseiras, anéis e brincos. Prefira deixar que a criança vista calçados antiderrapantes, e, caso a criança possa entrar em contato com uma vasilha quente, por exemplo, faça-a vestir luvas.

Cuidados com a cozinha







De nada adianta a criança estar totalmente preparada se a cozinha não estiver preparada também, não é mesmo? Por isso, verifique a situação do cilindro de gás da cozinha e monitore a criança a todo instante, para que ela mantenha uma distância segura. Da mesma maneira, cuidado com vidros, produtos de limpeza e fósforos, mantendo-os em locais altos ou em gavetas fechadas com chaves. O chão deve estar totalmente limpo, para evitar tropeços, e prefira usar uma toalha de mesa que não saia facilmente do lugar, para evitar que a criança se apoie e derrube o que estiver em cima.





As tomadas devem estar com protetores, e os equipamentos devem ser conectados somente nos momentos de uso, para evitar acidentes. Coloque também protetores de quina, para que a criança não se corte ou se machuque com raspões e tropeços.